Brytyjskie Muzeum Kryptologii w Bletchley Park uświetniło w szczególny sposób obchody 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Opublikował treść ostatniego meldunku wojsk niemieckich, jaki przechwycono pod koniec konfliktu.

Historyczny komunikat zgłasza dowództwu wejście brytyjskich żołnierzy do miasteczka Cuxhaven, znajdującego się na wybrzeżu Morza Północnego, zapowiada przerwanie wszelkiej komunikacji radiowej i kończy się słowami - "Wyłączamy się na zawsze, wszystkiego dobrego i do widzenia".

Meldunek ten został nadany 7 maja 1945 roku. W tym czasie w Bletchely Park, oddalonym 80 km od Londynu, pracowało prawie 10 tys. osób. Większość personelu stanowiły kobiety.

Największą zasługą centrum kryptologicznego było ostateczne rozpracowanie kodu Enigmy - niemieckiej maszyny szyfrującej. Dzięki wykorzystaniu materiałów przekazanych przez polskich matematyków, Brytyjczycy mogli odczytać zaszyfrowane rozkazy, wysyłane do jednostek Kriegsmarine - niemieckiej marynarki wojennej. To przyczyniło się do szybszego zakończenia wojny.