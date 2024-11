Gdzie polecieć, by zobaczyć atrakcyjne miejsce, jednocześnie nie wydając dużo pieniędzy? Z pomocą przychodzi zestawienie, w którym uwzględniono kryterium stosunku jakości do ceny. Lider rankingu zaskakuje.

Panorama Sarajewa / Shutterstock

Stosunek jakości do ceny to kryterium, które jest często uwzględniane w podróżniczych rankingach. Wszak kto z nas nie chce podróżować do atrakcyjnych miejsc przy niewygórowanym budżecie?

O wyselekcjonowanie atrakcyjnych pod tym względem kierunków podróży na 2025 r. pokusiła się platforma SkyScanner. Jej analitycy wzięli pod uwagę ceny lotów z Wielkiej Brytanii do określonych miast i to, jak ich ceny spadły od ubiegłego roku.

Na szczycie zestawienia uplasowała się stolica Bośni i Hercegowiny - Sarajewo, nazywana "Jerozolimą Europy" ze względu na swoją różnorodność religijną i kulturową.

To miasto z widocznymi wpływami kultury zachodniej, śródziemnomorskiej i orientalnej, które do dziś nosi ślady swojej trudnej i burzliwej historii. To także jedyne europejskie miasto, w którym meczet sąsiaduje z kościołem katolickim, cerkwią prawosławną i synagogą.

Na podium rankingu znalazła się także japońska wyspa Okinawa i stolica Albanii, Tirana. Planując przyszłoroczne wakacje, warto także rozważyć loty do Sapporo, Marrakeszu, Belgradu, Goeteborgu, Pragi, kanadyjskiego Halifaksu i Dżakarty.