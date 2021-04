Rzecznik Facebooka - cyfrowego giganta, do którego należy aplikacja Instagram - przeprosił za błąd, w wyniku którego osobom z anoreksją oraz innymi zaburzeniami odżywiania wyświetlały się treści związane z dietami i odchudzaniem.

W wyniku błędu algorytm wskazywał w wyszukiwarce niektórym osobom hasła rodzaju "appetite suppressants" (środki tłumiące apetyt) oraz "fasting" (dosł. "poszczenie").

Platforma zapewniła, że naprawiła już ten błąd oraz że niechciane treści nie będą się już więcej wyświetlały. Ostatnio wprowadziliśmy na Instagramie nową funkcję wyszukiwania, która obejmuje nie tylko hasztagi i nazwy użytkownika w celu odkrywania interesujących daną osobę treści - powiedział rzecznik Facebooka. W jej ramach kiedy naciśnie się na pasek wyszukiwarki, będą sugerowane tematy. Te sugestie, tak samo jak i wyniki wyszukiwania, są jednak ograniczone do ogólnych zainteresowań a utrata wagi zdecydowanie do takich nie należy - zaznaczył.

Influencerka instagramowa Lauren Black leczy się z anoreksji i skomentowała, że takie treści mogłyby na nią szkodliwie podziałać i na powrót wpędzić w chorobę. Kiedy używam aplikacji często wyświetlają mi się treści promujące diety oraz liczenie kalorii. Użytkownicy Instagrama poszukują w nim często wsparcia w swojej chorobie. Jednak jeśli poszukuje się rzeczy związanych z leczeniem zaburzeń odżywiania, aplikacja proponuje szkodliwą zawartość, która może mieć okropne efekty - powiedziała.

Jak podaje "BBC" nie tylko Black skarży się na tego rodzaju treści, również inne osoby z zaburzeniami odżywiania zgłosiły, że często wyskakują im posty na temat m.in. utraty wagi. Instagram odpowiedział, że jedynie proponuje w wyszukiwarce treści związane z fitnessem oraz zdrowym odżywianiem.

"Zaburzenia odżywiania mają jeden z największych odsetków śmiertelności wśród zaburzeń i chorób psychicznych, dlatego jest ważne, by podchodzić do nich we właściwy sposób. Jeśli są użytkownicy, którzy obserwują strony mające im pomóc w radzeniu sobie z tymi problemami, a znienacka wyświetla się komunikat zawierający przeciwstawne treści, skutek może być bardzo groźny" - ocenił dr Joshua Wolrich, lekarz w National Health Service w Wielkiej Brytanii oraz autor książki "Food isn't Medicine".

Jak dodał, na FB i w Instagramie powinna być wprowadzona funkcja umożliwiająca użytkownikom, którzy sobie tego nie życzą, wyłączenie treści związanych z utratą wagi.