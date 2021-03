„Chcesz założyć własną markę lub kanał w mediach społecznościowych? A może wiążesz swoją przyszłość z szeroko pojętym marketingiem? Klasa Vlogerska jest dla Ciebie!” – tak I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku zachęca do zapisania się na nowopowstały profil. Szkołą rezygnuje z klasy o profilu dziennikarskim na rzecz klasy vlogerskiej. Jak tłumaczą, ma być to odpowiedź na potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

"To profil dla osób kreatywnych i aktywnych!" - czytamy na stronie prywatnego ogólniaka w Słupsku. Szkoła postanowiła w tym roku nie ogłaszać naboru do klasy o profilu dziennikarskim. W zamian za to zachęcają do rekrutacji do klasy o profilu vlogerskim. Zbędna fanaberia? Pomysłodawcy przekonują, że jest to odpowiedź na współczesne potrzeby rynku.

Uczniowie tego profilu będą posiadali umiejętności graficzne, nauczą się nagrywać i montować materiał wideo, pisać scenariusze/artykuły, zbierać cenny content, dbać o wizerunek marki w mediach, wezmą też udział w szkoleniach z wystąpień publicznych. Nauczą się dzielenia swoją pasją z internautami i zarabiania na tym - tłumaczy Łukasz Jankowski, dyrektor kreatywny I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku dla portalu wirtualnemedia.pl.

Na stronie internetowej szkoły możemy przeczytać, że absolwenci takiej klasy będą mieli kwalifikację, żeby zostać: "youtuberem, vlogerem, influencerem, dziennikarzem, fotografem lub dobrym marketingowcem".

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku działa od 2016 roku. Nauka w szkole jest płatna, jednak wiele zależy od ocen i frekwencji uczniów. Osoby, które po pierwszym semestrze mają średnią 4.0 lub wyższą oraz frekwencję na poziomie ok. 90 proc. są zwolnione z opłat. Ma to motywować uczniów do nauki. Obecnie lekcje w szkole odbywają się w trybie zdalnym.