Ośmioro polityków weźmie udział w środowej pierwszej turze wyborów lidera brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Nowy lider obejmie urząd premiera w miejsce ustępującego Borisa Johnsona.

Jeden z kandydatów Nadhim Zahawi / Tayfun Salci / PAP/EPA

Ośmioro pretendentów uzyskało wymagane poparcie przynajmniej 20 posłów.

Kandydaci na lidera Partii Konserwatywnej

Te osiem osób to: Kemi Badenoch, wiceminister w resorcie wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych; Suella Braverman, prokurator generalna Anglii i Walii; Jeremy Hunt, szef komisji zdrowia w Izbie Gmin; Penny Mordaunt, wiceminister handlu międzynarodowego; Rishi Sunak, który do 5 lipca był ministrem finansów, szefowa dyplomacji Liz Truss; Tom Tugendhat, szef komisji spraw zagranicznych oraz Nadhim Zahawi, który zastąpił Sunaka w roli ministra finansów.

Przed upływem terminu na uzyskanie wymaganego poparcia z wyścigu wycofali się minister transportu Grant Shapps, Sajid Javid, który do 5 lipca pełnił funkcję ministra zdrowia oraz nieznany szerzej poseł Rehman Chishti, natomiast minister spraw wewnętrznych Priti Patel ogłosiła, że jednak nie będzie się ubiegać o przywództwo.

Procedura wyboru

W środę wczesnym popołudniem odbędzie się pierwsze głosowanie wśród posłów Partii Konserwatywnej. Po nim z wyścigu odpadną kandydaci, którzy dostaną mniej niż 30 głosów lub - jeśli wszyscy przekroczą ten próg - osoba z najmniejszym poparciem. Drugie głosowanie odbędzie się w czwartek, a trzecie - w poniedziałek. Posłowie będą głosować w kolejnych rundach do wyłonienia finałowej dwójki, co ma nastąpić najpóźniej do 21 lipca

Spośród nich zwycięzcę wskażą wszyscy członkowie ugrupowania w głosowaniu pocztowym. Nazwisko nowego lidera ma zostać ogłoszone 5 września. Tego samego dnia urząd premiera przestanie pełnić Boris Johnson.

Po fali rezygnacji ze stanowisk rządowych Johnson ogłosił 5 lipca, że ustąpi ze stanowiska lidera konserwatystów oraz premiera, ale będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia następcy.