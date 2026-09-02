„Orban rozdał miliardy przed wyborami”. Kto miał skorzystać na tajnych dotacjach?

RMF24

Węgierski portal 24.hu ujawnił, że w miesiącach poprzedzających kwietniowe wybory parlamentarne rząd Viktora Orbána w tajemnicy rozdysponował środki publiczne o wartości co najmniej 500 miliardów forintów, czyli około 1,36 miliarda euro. Informacje te pochodzą z niepublikowanych wcześniej decyzji, do których dziennikarze dotarli dzięki dostępowi do informacji publicznej.

Pieniądze dla firm, fundacji i organizacji

Według ustaleń portalu, środki te zostały włączone do budżetu państwa i przekazane szerokiemu gronu odbiorców: przedsiębiorstwom, fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom kulturalnym, a nawet diecezjom. Finansowano także wydarzenia sportowe, różne programy oraz zakupy nieruchomości. Łącznie dokumenty obejmują aż 55 decyzji rządowych, które dotąd nie ujrzały światła dziennego.

Najwięksi beneficjenci i kontrowersyjne inwestycje

Szesnaście firm otrzymało w sumie 47 miliardów forintów (ponad 127 milionów euro), przy czym pojedyncze przydziały wahały się od 190 milionów do aż 14 miliardów forintów. Szczególną uwagę mediów przykuła dotacja w wysokości 6,2 miliarda forintów dla Środkowoeuropejskiej Fundacji na rzecz Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, powiązanej z byłym ministrem spraw zagranicznych Peterem Szijjarto. Fundacja ta inwestowała w nieruchomości w krajach sąsiednich, w tym w zabytkowe, zniszczone budynki, które mają zostać przekształcone w hotele.

Wśród innych wydatków znalazło się 706 milionów forintów dla państwowej spółki zarządzającej zamkami oraz aż 76 miliardów forintów na budowę mostu na Dunaju w Mohaczu.

Transparency International: „To niezgodne z prawem”

Miklas Ligeti, dyrektor ds. prawnych węgierskiego oddziału Transparency International, w rozmowie z 24.hu stwierdził, że sposób rozdysponowania środków budżetowych przez rząd Orbána jest niezgodny z prawem pod względem formalnym. Węgierskie przepisy wymagają bowiem, by wszelkie przesunięcia budżetowe oraz decyzje o przyznaniu środków finansowych były publikowane w Dzienniku Urzędowym. Tymczasem, jak wynika z ujawnionych dokumentów, decyzje te zapadały w trybie niepublikowanym.