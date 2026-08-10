Orban w FIFA? Sensacyjne doniesienia dziennikarza śledczego

RMF24

Były premier Węgier Viktor Orban omawiał możliwość objęcia funkcji w FIFA podczas pobytu na mistrzostwach świata w USA - takie sensacyjne doniesienia opublikował na platformie X węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi. Ujawnił też, że Orban może również ubiegać się o wysokie stanowisko w ONZ.

Były premier Węgier miał prowadzić rozmowy z kierownictwem FIFA podczas pobytu na mistrzostwach świata w piłce nożnej w USA. To nie wszystko – jak donosi Panyi, istnieją również sygnały, że Orban mógłby ubiegać się o funkcję zastępcy sekretarza generalnego ONZ przy wsparciu ze strony Argentyny i Stanów Zjednoczonych.

W poszukiwaniu nowego zajęcia

Według dziennikarza, Orban – po uznaniu, że jego polityczna kariera na Węgrzech dobiegła końca – intensywnie poszukuje możliwości kontynuowania działalności na arenie międzynarodowej.

Przypomnijmy, że po kwietniowej porażce wyborczej jego ugrupowania Fidesz z partią Tisza obecnego premiera Petera Magyara, Orban zrezygnował z mandatu poselskiego, pozostając jednak liderem największej partii opozycyjnej.

Panyi zwraca uwagę, że choć FIFA i ONZ to zupełnie różne instytucje, łączy je jedno – prestiż oraz możliwość utrzymania wysokiego statusu i wpływów, do których Orban przywykł przez ponad 16 lat sprawowania władzy. Stanowisko w FIFA zapewniłoby mu miejsce w ścisłym kierownictwie światowego futbolu, choć bez immunitetu dyplomatycznego. Z kolei wysoka pozycja w strukturach ONZ mogłaby wiązać się z przywilejami i ochroną prawną na arenie międzynarodowej.

Rzecznik Fideszu: To „fake news”

Dziennikarz skontaktował się w sprawie tych doniesień z partią byłego premiera, Fideszem. Jej rzecznik Bertalan Havasi napisał, że to „fake news”.

„Na pierwszy rzut oka te dwie opcje – FIFA i ONZ – wydają się zupełnie różne: jedna wiąże się z wieloletnią pasją Orbana, jaką jest piłka nożna, podczas gdy druga dotyczy jednej z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie. Łączy je jednak to, że oferowałyby byłemu premierowi szansę na kontynuowanie kariery na arenie międzynarodowej oraz zachowanie statusu (...), do którego przywykł w ciągu ponad półtorej dekady sprawowania władzy” - zauważył dziennikarz.