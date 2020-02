Ugrupowania terrorystyczne z Państwa Islamskiego straciły swą siłę i terytoria, ale wciąż stanowią zagrożenie. "W Europie obawy budzi uwolnienie 1000 skazanych za terroryzm" - wskazał zastępca sekretarza generalnego ONZ Władimir Woronkow.

Terroryści z Państwa Islamskiego wciąż groźni / YOUSSEF BADAWI / PAP/EPA

Występując na forum Rady Bezpieczeństwa Woronkow zwrócił uwagę, że terroryści nadal dążą do odbudowy swych wpływów m.in. przy pomocy internetu. Sprzyja im też niezadowolenie i skargi lokalnych społeczności w sytuacjach konfliktowych.



Zdaniem Woronkowa, który jest zastępcą sekretarza generalnego ds. zwalczania terroryzmu, poważne niebezpieczeństwo stwarzają także zagraniczni bojownicy przybywający do Iraku i Syrii. Ich liczbę oszacował na 20 do 27 tys.



ISIS stracił ostatnią fortecę w Syryjskiej Republice Arabskiej w marcu ubiegłego roku, a w październiku nastąpiła zmiana kierownictwa po śmierci Al-Baghdadiego. Raport sekretarza generalnego pokazuje jednak, że ugrupowanie pozostaje w centrum międzynarodowego zagrożenia terroryzmem. Musimy zachować czujność i zjednoczyć się w obliczu tej plagi - wzywał Woronkow.



Za duże wyzwanie dla społeczności międzynarodowej uznał pogorszenie się sytuacji wiążącej się z przebywaniem bojowników ISIS i członków ich rodzin w ośrodkach detencyjnych i przesiedleńczych w Iraku i Syrii. Argumentował, że dzieci, w tym powiązane z grupami terrorystycznymi, powinny być traktowane jako ofiary, a oskarżenia wobec nich muszą spełniać międzynarodowe standardy.



Najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze wyprowadzenie dzieci z tego położenia i powrót do krajów ojczystych wraz z resztą ich rodzin - oświadczył.

1000 osób skazanych za terroryzm wyszło na wolność



Zastępca sekretarza generalnego ocenił, że Europie obawy wywołuje zwolnienie 1000 skazanych za terroryzm. Niepokój rodzi brak skuteczności programów resocjalizacyjnych oraz niebezpieczeństwo radykalizacji i ataków w sieci.



W Afryce - powiedział Woronkow - odnotowano uderzający wzrost rekrutacji i przemocy ze strony ISIS i Al-Kaidy na zachodzie kontynentu. Mówiąc o sytuacji w Azji, przypominał o listopadowych niepowodzeniach ISIS w Afganistanie. Przyznał jednak, że Państwo Isolamskie nadal jest tam aktywne.



W ocenie zastępcy sekretarza ONZ, ISIS może dysponować nawet 300 milionami dolarów rezerw.



W czasach nasilonych podziałów między państwami członkowskimi nie możemy sobie pozwolić na osłabienie globalnej walki z terroryzmem - apelował, nawołując do jedności w obliczu ciągłych zagrożeń ze strony ISIS, Al- Kaidy i stowarzyszonych z nimi ugrupowań.



Szefowa Dyrektoriatu Wykonawczego Komitetu Antyterrorystycznego ONZ Michele Coninsx wyraziła głębokie zaniepokojenie brakiem postępów w osądzaniu sprawców przemocy seksualnej z ISIS. Zauważyła, że kobiety i dzieci uprowadzane przez terrorystów wciąż nie mogą się łączyć rodzinami. Dodała, że dzieci poczęte w wyniku gwałtów nie są uznawane prawnie.



Kultura bezkarności za przestępstwa seksualne utrzymuje się w dalszym ciągu - zaznaczyła.



O okrucieństwach w rodzinnym mieście Raqqa, w Syrii opowiadała, za pośrednictwem wideokonferencji ze Stambułu, Mona Freiji, nauczycielka języka angielskiego i działaczka społeczna. Wspominała śmierć matki i brata oraz torturowanie przez ISIS jej rodziny. Mówiła też o tyranii prezydenta Syrii Baszara el-Assada.



Co zasmuca mnie dzisiaj, to fakt, że społeczność międzynarodowa o nas zapomniała - ubolewała.