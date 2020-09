Joe Biden - były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i kandydat Demokratów na prezydenta - w telewizyjnym wywiadzie porównał Donalda Trumpa do Josepha Goebbelsa - bliskiego współpracownika Adolfa Hitlera i jego ministra propagandy. Była to odpowiedź na powtarzane przez prezydenta USA zarzuty dotyczące rzekomo "socjalistycznej agendy" Bidena.

Nie jestem przekonany, że ktokolwiek, kto nie jest zdecydowany na głosowanie na Trumpa, uwierzy w prawdziwość tych zarzutów - stwierdził Joe Biden w wywiadzie dla telewizji MSNBC. On jest jak Goebbels. Kłamie się tak długo, powtarza to, powtarza i powtarza, aż w końcu to, co się mówi, staje się wiedzą powszechną - tłumaczył.

Biden stwierdził, że zarzuty formułowane przez Trumpa pod jego adresem mają odwrócić uwagę Amerykanów od epidemii koronawirusa i tego, jak władze sobie z nią nie radzą. Dodał, że jego zdaniem wyborcy bez problemu dostrzegają różnice między nim a Trumpem. Trump pacyfikuje z użyciem wojska pokojowe protesty przed Białym Domem. To bardziej Castro niż Churchill - ocenił.