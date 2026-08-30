Od 3 września zakaz eksportu brazylijskiego mięsa i zwierząt do UE

RMF24

3 września Brazylia traci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów – potwierdza w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Komisji Europejskiej. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt, który może otworzyć drogę do ponownego dopuszczenia na unijny rynek brazylijskiego drobiu i miodu. Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion, kontrola zakończy się 4 września, a więc po terminie wejścia w życie zakazu.

3 września Brazylia traci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów (fot. Alf Ribeiro)

3 września Brazylia traci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów (fot. Alf Ribeiro) / Shutterstock

Brazylia wypadła w maju z unijnej listy państw uprawnionych do eksportu, ponieważ nie była w stanie zagwarantować spełnienia unijnych wymogów dotyczących stosowania antybiotyków u zwierząt, z których pochodzi eksportowane mięso.

​Brazylijskie mięso wypada z unijnego rynku? Od września zakaz Niespodziewany ruch Brukseli. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa. Stawia temu krajowi ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków albo import…

Unijne przepisy zakazują stosowania antybiotyków w celu przyspieszania wzrostu oraz tych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi.

Aby znaleźć się na liście państw trzecich uprawnionych do eksportu do Unii, Brazylia musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych przez cały okres życia zwierząt, z których pochodzą eksportowane produkty – przekazała RMF FM rzeczniczka KE.

Audyt w sprawie drobiu i miodu już trwa

Jednocześnie sytuacja może się zmienić w przypadku części produktów. W Brazylii trwa właśnie audyt prowadzony przez unijną Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Kontrola zakończy się 4 września.

Audyt obejmuje drób i miód, ponieważ Brazylia przedstawiła w odniesieniu do tych produktów pisemne gwarancje zgodności z unijnymi wymogami. Brazylijskie władze potwierdziły także gotowość do kontroli mięsa brojlerów i produktów z mięsa brojlerów oraz miodu i innych produktów pszczelarskich.

Po audycie powstanie raport. Jeśli wynik kontroli będzie pozytywny, Komisja Europejska może rozważyć ponowne wpisanie Brazylii na listę państw uprawnionych do eksportu – w przypadku drobiu i/lub miodu.

Nie oznacza to jednak automatycznego powrotu brazylijskich produktów na unijny rynek. Ewentualna propozycja Komisji będzie musiała zostać poddana pod głosowanie państw członkowskich UE.

Polscy producenci z niepokojem czekają na decyzję

Sprawie szczególnie uważnie przyglądają się polscy producenci drobiu. Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Unii Europejskiej, a Brazylia należy do światowych potentatów w jego produkcji i eksporcie.

Powrót brazylijskiego mięsa drobiowego oznaczałby dla polskich hodowców dodatkową konkurencję. Producenci, z którymi rozmawiała RMF FM, chcą przede wszystkim gwarancji, że brazylijskie towary będą podlegały takim samym wymaganiom jak produkty unijne.

Dobrze, że Komisja Europejska zdecydowała się na audyt. Mam nadzieję, że będzie on odpowiednio dokładny, bo nie bardzo wierzę, że Brazylia zmieni cały swój system tylko dla UE – mówi Dariusz Goszczyński prezes Krajowej Rady Drobiarstwa.

Niepokojące jest to, że jeszcze przed audytem brazylijska branża i dystrybutorzy brazylijskiego kurczaka mówili, że ta kontrola będzie tylko formalnością, a ich powrót na unijny rynek nastąpi szybko – mówi i jak dodaje, nawet jeśli Brazylia pokaże wymagane zmiany, pozostaje pytanie, czy będą one trwałe. Czy nie będzie to tylko na chwilę, żeby Komisja Europejska dała zielone światło? – pyta.

Wołowina i jaja bez audytu

Wołowina i jaja nie są objęte obecnym audytem. Brazylia nie jest na tym etapie w stanie przedstawić wymaganych gwarancji dotyczących przestrzegania unijnych zasad przez całe życie zwierząt.

Tak więc od 3 września obowiązywać będzie zakaz importu wymienionych produktów.