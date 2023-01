Brytyjska księżniczka Eugenia - bratanica króla Karola III - poinformowała we wtorek, że spodziewa się latem narodzin drugiego dziecka. Będzie to pierwsze dziecko urodzone w rodzinie królewskiej po śmierci Elżbiety II we wrześniu zeszłego roku.

Brytyjska księżniczka Eugenia spodziewa się drugiego dziecka / Patrick van Katwijk / PAP/DPA "Jesteśmy tak podekscytowani, mogąc się podzielić, że latem będzie nowy nabytek w naszej rodzinie" - napisała księżniczka Eugenia na swoim koncie na Instagramie, zamieszczając zdjęcie, na którym jej syn August całuje jej brzuch. "Księżniczka Eugenia i pan Jack Brooksbank mają przyjemność ogłosić, że spodziewają się swojego drugiego dziecka tego lata. Rodzina jest zachwycona, a August bardzo cieszy się na myśl o byciu starszym bratem" - ogłosił Pałac Buckingham. 32-letnia Eugenia, młodsza córka księcia Andrzeja i jego ówczesnej żony Sary, wyszła za mąż za Jacka Brooksbanka w 2018 r., a ich syn August Philip Hawke urodził się w lutym 2021 r. Latem zeszłego roku August pojawił się na obchodach Platynowego Jubileuszu babci Eugenii, królowej Elżbiety II. Jego młodszy brat lub siostra będzie miał 13. miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu. Zmarła w wieku 96 lat Elżbieta II i jej również nieżyjący już mąż, książę Filip mieli czworo dzieci, ośmioro wnuków i 12 prawnuków, przy czym swoje z tych ostatnich urodziło się już po śmierci Filipa. Zobacz również: Król Karol III wygłosił swoje pierwsze orędzie bożonarodzeniowe

Król Karol III znowu obrzucony jajkami

Po 70 latach książę Karol stał się królem Karolem III

Król Karol III oficjalnie ogłoszony głową państwa w Australii i w Nowej Zelandii