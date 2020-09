Ochroniarz brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Dominica Raaba zostawił naładowany pistolet na siedzeniu w samolocie, którym ten wracał z wizyty w Stanach Zjednoczonych - podał w sobotę dziennik "The Sun".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak relacjonuje gazeta, kaburę z pistoletem Glock 19 znalazła na jednym z siedzeń pracownica personelu sprzątającego samolot, po jego wylądowaniu w piątek rano na londyńskim lotnisku Heathrow. Na miejsce wezwana została policja, która stwierdziła, że siedzenie to zajmował ochroniarz Raaba.

Według źródeł "The Sun", ochroniarz odpiął pas z bronią, gdy przygotowywał się do opuszczenia przez Raaba samolotu. Szef brytyjskiej dyplomacji prowadził w USA rozmowy dotyczące skutków brexitu.



Wiemy o incydencie podczas lotu do Wielkiej Brytanii w piątek 18 września i traktujemy tę sprawę niezwykle poważnie. Zamieszany w to funkcjonariusz został odsunięty od działań operacyjnych na czas trwania wewnętrznego dochodzenia w tej sprawie - oświadczył rzecznik londyńskiej policji metropolitalnej.



To już drugi taki incydent w tym roku. W lutym broń w samolocie - a dokładnie w toalecie - zostawił ochroniarz byłego premiera Davida Camerona. Do tamtego zdarzenia również doszło podczas lotu ze Stanów Zjednoczonych do Londynu.