32-letni raper Pablo Hasel został skazany na 9 miesięcy więzienia za "gloryfikację terroryzmu" i obrazę króla Hiszpanii. Po doprowadzeniu go siłą do więzienia od kilku dni na ulicach Barcelony, a także innych miast nie tylko w Katalonii, ale w całej Hiszpanii protestują tysiące ludzi. Dochodzi do starć z policją.

REKLAMA