Obóz rządzący przegrywa wybory w Serbii, „Lista Studencka” triumfuje

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Stojący na czele obozu rządzącego były prezydent Aleksandar Vuczić przyznał, że głosowanie wygrała „Lista Studencka”, która od dwóch lat organizowała masowe antyrządowe protesty. „Nigdy więcej tyranów w naszym kraju” – oświadczył w niedzielę wieczorem Ilija Srdanović, numer jeden na „Liście Studenckiej”.

Lider listy „Zjednoczona Serbia” i były prezydent Serbii Aleksandar Vuczić oświadczył w niedzielę, że najwięcej mandatów w wyborach zdobyła opozycyjna „Lista Studencka”.

Vuczić zapewnił, że „jest przyzwyczajony do działania w opozycji”.

Nie mamy jeszcze pełnych wyników, wielu będzie zaskoczonych i zrozumiecie, jak bardzo niektórzy kłamali. Na podstawie próby warstwowej jest jasne, że przegraliśmy te wybory – powiedział Vuczić.

„Lista Studencka” uzyska od 135 do 140 mandatów – dodał.

Parlament Serbii liczy 250 deputowanych.

Święto na ulicach Belgradu

W sztabie „Listy studenckiej” i na ulicach Belgradu trwa świętowanie. Kandydaci Listy śpiewają i wznoszą okrzyki „Zwycięstwo!” wraz ze studentami.

Przedstawiciele wspieranej przez studentów „Listy” wezwali do pokojowego świętowania i unikania prowokatorów.

Nigdy więcej tyranów w naszym kraju – oświadczył Ilija Srdanović, numer jeden na „Liście Studenckiej”. Zmierzamy ku cywilizowanej i lepszej Serbii – dodał.

Droga Serbio, dziś wieczorem głos ludu jest słyszany – powiedział Radomir Sajčić, profesor Uniwersytetu Belgradzkiego, przemawiając w imieniu studentów w ich siedzibie. Dziś wieczorem świętujemy zwycięstwo, jutro budujemy przyszłość - dodał.

W centrum Belgradu i innych miastach Serbii narasta euforia. Wielu kierowców przejeżdżających przez belgradzkie ulice trąbi klaksonami; mieszkańcy tańczą na ulicach, odpalają race, śpiewają i wykrzykują hasła powtarzane w trakcie miesięcy ogólnokrajowych demonstracji.

Wysoka frekwencja w wyborach w Serbii

Frekwencja w wyborach wyniosła prawie 70 proc., najwięcej od rozpadu Jugosławii w 1992 roku. W niedzielę przed lokalami wyborczymi w miastach i miasteczkach w całej Serbii ciągnęły się długie kolejki, co świadczy o powszechnym pragnieniu zmian.

Centrum na rzecz Wolnych Wyborów i Demokracji (CeSID) poinformowało, że frekwencja na godz. 19 wyniosła 67,6 proc. Według danych RIK do godz. 18 w wyborach wzięło udział 64,89 proc. spośród 6,5 mln uprawnionych.

Jeszcze przed zamknięciem lokali wyborczych w parku w pobliżu serbskiego parlamentu zgromadzono liczne oddziały policji oraz pojazdy przeznaczone do rozpędzania demonstracji. Służby - policja oraz żandarmeria - zostały również ustawione w okolicach siedzib prezydenta i RIK, do której dostęp odcięto, zamykając prowadzącą do niej ulicę.

Właściciele lokali przy zamkniętej części drogi zabezpieczyli witryny swoich lokali drewnianymi płytami. Policja zgromadziła się również przy wejściu do budynku serbskiego nadawcy publicznego RTS.

W kraju odnotowano liczne przypadki nieprawidłowości oraz przemocy w okolicach lokali wyborczych. Do godz. 17 obserwatorzy z CeSID odnotowali 260 zgłoszeń dotyczących możliwych nieprawidłowości.



Rekordowa frekwencja wyborcza w Serbii. Takiego wyniku nie było od czasów rozpadu Jugosławii Serbowie pokazali, że los ich kraju nie jest im obojętny. Do godziny 18:00 w przedterminowych wyborach parlamentarnych zagłosowało aż 64,89 proc. uprawnionych obywateli – poinformowała Republikańska Komisja Wyborcza (RIK). To najwyższy wynik od…

Dlaczego w Serbii doszło do przedterminowych wyborów?

Do przedterminowych wyborów parlamentarnych doprowadziły niemal dwuletnie masowe protesty, które wybuchły w odpowiedzi na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. W wyniku zawalenia się części dachu zginęło 16 osób. Protestujący zarzucali władzy korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do wypadku. Inicjatorami demonstracji byli serbscy studenci, którzy wystawili w wyborach listę 250 przedstawicieli różnych zawodów z całego kraju.

Vuczić pełnił funkcję premiera w latach 2014–2017, a urząd prezydenta sprawował od 2017 roku do złożenia rezygnacji 27 września 2026 roku.