Andrzej Bargiel - pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z K2 - wrócił do Karakorum. Tym razem jednak nie po to, by zdobywać szczyty górskie, ale aby obdarowywać - przywiózł prawie 50 par nart i ubrania dla dzieci z położonej ponad 3000 metrów na poziomem morza wsi Hushe.

Andrzej Bargiel / Marek Ogień / Materiały prasowe Historię z jednej ze swoich wypraw himalaista Andrzej Bargiel opublikował na Facebooku i Instagramie. 2 lata temu wracając z Laila Peak, dzieciaki z wioski Hushe przyniosły swoje drewniane narty, aby pokazać nam, że też potrafią jeździć. Wtedy obiecaliśmy sobie, że kiedyś tutaj wrócimy i przywieziemy im współczesny sprzęt - napisał w mediach społecznościowych Andrzej Bargiel. Jak napisał, "bardzo się cieszę, że w tym roku udało nam się dokończyć tę misję". Świetnie było pojeździć wspólnie z dzieciakami, widząc ile narciarstwo daje im radości. Ekipa nie chciała wracać do swoich domów i jeździła, aż do zmroku - relacjonuje himalaista. Instagram Wideo Andrzej Bargiel w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim podkreślił, że "widać było, iż tych dzieciaków tam jest mnóstwo i pomyślałem, że warto im pomóc i warto im przywieźć współczesny sprzęt i pouczyć ich troszeczkę jeździć na tych nartach". To może być ciekawa opcja dla nich w przyszłości na bycie przewodnikami górskimi - (to byłoby - red.) zajęcie wokoło swojego domu - mówił himalaista. Często była taka sytuacja, że był sprzęt, ale buty były za małe i dzieciaki jeździły w adidasach - to im nie przeszkadzało - dodał Bargiel. O Andrzeju Bargielu Andrzej Bargiel ma niespełna 35 lat, jest narciarzem wysokogórskim, biegaczem górskim i himalaistą. W 2018 r. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał z K2 na nartach. Był to kolejny tego typu wyczyn w jego wykonaniu - w 2013 r. zakopiańczyk - jako pierwszy Polak w historii - zdobył inny ośmiotysięcznik, Shishapangmę, na nartach i zjechał z jego wierzchołka. Z kolei w 2014 r. w rekordowo krótki czasie wszedł na szczyt Manaslu, po czym jako drugi człowiek w historii zjechał z tego szczytu na nartach. W 2015 r. Bargiel - jako pierwszy człowiek na świecie - zjechał na nartach z Broad Peaka. Zobacz również: Dwóch Polaków na szczycie K2! W 60. rocznicę pierwszego wejścia

