Duży biust nie będzie już przeszkodą, żeby służyć w duńskiej armii. Do wojska będą mogli się zaciągnąć także bardzo niscy.

Duńskie żołnierski na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Duńskie siły zbrojne zaktualizowały swoje przepisy dotyczące wymagań stawianych przyszłym żołnierzom.

Jak podało Duńskie Radio, zmiany wymusiło samo życie - zbyt dużo podań było odrzucanych z powodu niespełniania przez ochotników przestarzałych wymagań armii.

Wcześniej do służby zasadniczej nie były kwalifikowane osoby, które miały mniej niż 155 cm wzrostu oraz te, które miały zbyt obfity biust. Nie będą już też brane pod uwagę wskaźnik BMI czy - jak to nazwano - odchylenia seksualne. Co dokładnie kryje się pod tym ostatnim sformułowaniem, nie wyjaśniono.

Kobiety mogą służyć w duńskiej armii od 1998 roku. Każdego roku do wojska powoływanych jest 4 500 osób, jedna czwarta z nich to właśnie kobiety.