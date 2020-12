Według nowego raportu organizacji Advocates for Children ponad 110 000 nowojorskich uczniów jest bezdomnych. Już piąty rok z rzędu ich liczba przekracza 100 tys. Największy w Ameryce system szkolnictwa publicznego w mieście Nowy Jork obejmuje ok. 1.1 mln uczniów. Wynika z tego, że co dziesiąte dziecko jest bezdomne.

