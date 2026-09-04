Nowe zarzuty dla braci Tate. Oto do czego mieli zmuszać swoje ofiary

Rumuńska prokuratura poinformowała w piątek o nowych zarzutach wobec kontrowersyjnego influencera Andrew Tate’a. Śledczy zarzucają mu handel nieletnimi, pranie pieniędzy, seks z nieletnią oraz przekupywanie świadków. Tristan Tate został oskarżony o współudział.
Rumuńska prokuratura twierdzi, że bracia Tate mieli zdobywać zaufanie kobiet, zapewniając je niezgodnie z prawdą o zamiarze wejścia w związek lub zawarcia małżeństwa. Następnie - jak twierdzą śledczy - zmuszali je do tworzenia treści pornograficznych.
Pierwsze zarzuty w 2022 roku
Bracia mieszkali w Rumunii od 2017 roku. Pierwsze zarzuty tamtejsza prokuratura postawiła im już w 2022 roku. Dwa lata później sąd apelacyjny w Bukareszcie zwrócił akt oskarżenia do uzupełnienia i zezwolił im na wyjazd z kraju.
DIICOT, rumuńska agencja do walki z przestępczością zorganizowaną, poszerzyła później śledztwo. Andrew Tate usłyszał m.in. zarzut seksualnego wykorzystania kobiety, a obu braci oskarżono o wypranie niemal 3 mln euro, które - według śledczych - miały pochodzić z handlu ludźmi.
Postępowania także w Wielkiej Brytanii
W maju zarzuty wobec braci Tate postawiła również prokuratura brytyjska. Andrew Tate ma odpowiadać łącznie za 42 czyny, w tym gwałt, handel ludźmi, posiadanie tzw. ekstremalnej pornografii i napaść.
Tristan Tate usłyszał 17 zarzutów, wśród nich dotyczących napaści seksualnej, gwałtu i handlu ludźmi. Brytyjska sprawa dotyczy przestępstw przeciwko siedmiu kobietom.
Andrew i Tristan Tate to byli kickbokserzy, znani również jako postaci tzw. manosfery - internetowego środowiska kierowanego głównie do młodych mężczyzn, w którym często promowane są seksistowskie treści.
Bracia mają obywatelstwo amerykańskie i brytyjskie, a obecnie przebywają w USA. Pod koniec lipca zostali zatrzymani w Miami w związku z brytyjskim wnioskiem o ekstradycję.
W 2025 roku „Financial Times” informował, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa miała naciskać na władze Rumunii, by zwróciły braciom paszporty i umożliwiły im opuszczenie kraju.