Nowe zarzuty dla braci Tate. Oto do czego mieli zmuszać swoje ofiary

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Rumuńscy śledczy rozszerzyli postępowanie przeciwko braciom Tate. Andrew usłyszał m.in. zarzuty handlu nieletnimi, prania pieniędzy i wykorzystania seksualnego nieletniej, a Tristan ma odpowiadać za współudział. Obaj odrzucają stawiane im oskarżenia.

Tristan i Andrew Tate na zdjęciu z marca 2025 r.; fot. Robert Ghement

Tristan i Andrew Tate na zdjęciu z marca 2025 r.; fot. Robert Ghement / PAP/EPA

Rumuńska prokuratura poinformowała w piątek o nowych zarzutach wobec kontrowersyjnego influencera Andrew Tate’a. Śledczy zarzucają mu handel nieletnimi, pranie pieniędzy, seks z nieletnią oraz przekupywanie świadków. Tristan Tate został oskarżony o współudział.

Rumuńska prokuratura twierdzi, że bracia Tate mieli zdobywać zaufanie kobiet, zapewniając je niezgodnie z prawdą o zamiarze wejścia w związek lub zawarcia małżeństwa. Następnie - jak twierdzą śledczy - zmuszali je do tworzenia treści pornograficznych.

Pierwsze zarzuty w 2022 roku

Bracia mieszkali w Rumunii od 2017 roku. Pierwsze zarzuty tamtejsza prokuratura postawiła im już w 2022 roku. Dwa lata później sąd apelacyjny w Bukareszcie zwrócił akt oskarżenia do uzupełnienia i zezwolił im na wyjazd z kraju.

DIICOT, rumuńska agencja do walki z przestępczością zorganizowaną, poszerzyła później śledztwo. Andrew Tate usłyszał m.in. zarzut seksualnego wykorzystania kobiety, a obu braci oskarżono o wypranie niemal 3 mln euro, które - według śledczych - miały pochodzić z handlu ludźmi.

Postępowania także w Wielkiej Brytanii

W maju zarzuty wobec braci Tate postawiła również prokuratura brytyjska. Andrew Tate ma odpowiadać łącznie za 42 czyny, w tym gwałt, handel ludźmi, posiadanie tzw. ekstremalnej pornografii i napaść.

Tristan Tate usłyszał 17 zarzutów, wśród nich dotyczących napaści seksualnej, gwałtu i handlu ludźmi. Brytyjska sprawa dotyczy przestępstw przeciwko siedmiu kobietom.

Andrew i Tristan Tate to byli kickbokserzy, znani również jako postaci tzw. manosfery - internetowego środowiska kierowanego głównie do młodych mężczyzn, w którym często promowane są seksistowskie treści.

Bracia mają obywatelstwo amerykańskie i brytyjskie, a obecnie przebywają w USA. Pod koniec lipca zostali zatrzymani w Miami w związku z brytyjskim wnioskiem o ekstradycję.

W 2025 roku „Financial Times” informował, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa miała naciskać na władze Rumunii, by zwróciły braciom paszporty i umożliwiły im opuszczenie kraju.