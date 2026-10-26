Nowe informacje ws. zdrowia Leona XIV. Co z podróżą do Ameryki Południowej?

RMF24

Leon XIV uda się w podróż do Ameryki Południowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Watykan kolejny raz zapewnił, że papież wraca do zdrowia po niedawnej operacji usunięcia nowotworu płuca.

W dniach od 6 do 17 listopada papież Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. To będzie najdłuższa z jego dotychczasowych pielgrzymek. Jej trasa to ponad 30 tys. kilometrów. W programie jest kilkanaście przelotów samolotem i kilkadziesiąt spotkań. Papieża czeka też pobyt w różnych strefach klimatycznych i na różnych wysokościach.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom zaznaczono, że kolejne badania przeprowadzone prawie dwa tygodnie po operacji usunięcia nowotworu płuca potwierdziły powrót papieża do zdrowia, jego dobry stan oraz to, że nie jest konieczna dalsza kuracja onkologiczna.

Watykan zapewnił też, że Leon XIV stosuje się do zaleceń lekarzy i stopniowo wznawia aktywność. Jak podkreślono, z radością czeka na pielgrzymkę do Ameryki Południowej.

Jestem szczęśliwy, że mogę wrócić na kontynent, na którym przeżyłem tak wiele chwil mojego życia. Oby ta podróż była okazją do otwarcia naszych serc na siebie nawzajem, umocnienia naszej komunii jako braci i sióstr oraz odnowienia naszego zaangażowania w głoszenie Ewangelii z radością! – podkreślił następca Franciszka.

