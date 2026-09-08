Nowacka o „niedouczonym Morawieckim”, czyli awantura o kaszę w szkołach

RMF24

Zmiany w szkolnych stołówkach wywołały ostrą polityczną wymianę zdań. Nowy jadłospis krytykuje m.in. Mateusz Morawiecki, który zarzucił rządowi brak konsultacji z rodzicami i narzucanie dzieciom tzw. diety planetarnej. „Awantura o to, że dzieci mają jeść zdrowo, przekracza zdrowy rozsądek” - tak słowa byłego premiera skomentowała minister edukacji Barbara Nowacka.

Od 1 września w polskich szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady żywienia. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, w jadłospisach dzieci muszą regularnie pojawiać się ryby, nasiona roślin strączkowych, a mięso będzie serwowane maksymalnie dwa razy w tygodniu. Ograniczone zostaną także cukier i sól. Celem zmian jest walka z rosnącą otyłością wśród najmłodszych – problemem, który według ekspertów staje się coraz poważniejszy.

Morawiecki: Zamiast schabowego dzieci dostaną sojowego

Zmiany wywołały prawdziwą polityczną burzę. Były premier, a obecnie lider ugrupowania Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, ostro skrytykował nowe przepisy, zarzucając rządowi wprowadzenie „diety planetarnej” bez konsultacji z rodzicami. „Zamiast schabowego dzieci dostaną sojowego” – grzmiał Morawiecki w mediach społecznościowych.

Minister Nowacka do byłego premiera: No człowieku, przecież kasza jest polskim produktem

Minister edukacji Barbara Nowacka odniosła się do komentarza byłego szefa rządu.

Czy ja muszę się odnosić do każdej głupoty i niedouczenia pana Morawieckiego? – powiedziała podkreślając, że rozporządzenie było konsultowane społecznie i weszło w życie już w lutym. Gdzie był pan Morawiecki przez tyle miesięcy? – pytała retorycznie.

Nowacka zwróciła uwagę, że celem zmian jest troska o zdrowie dzieci. Awantura o to, że dzieci mają jeść zdrowo, przekracza zdrowy rozsądek – oceniła. Jej zdaniem każdy odpowiedzialny patriota powinien popierać działania na rzecz zdrowej diety młodego pokolenia. Zdrowej – podkreśliła – a więc „zbilansowanej, opartej na lokalnych produktach, która w dodatku korzysta z produktów wyprodukowanych przez polskich rolników”.

A tu wjeżdża pan Morawiecki bez przeczytania czegokolwiek i mówi, że nie podoba mu się, że dzieci będą jadły kaszę. No człowieku, przecież kasza jest polskim produktem – dodała. Szefowa MEN stwierdziła, że dobrze, by dzieci wiedziały, że „można zjeść wspaniałe naleśniki z serem, można zjeść mięso, można zjeść coś innego i wszystko może być supersmacznie przyrządzone”. To tak naprawdę wszystko w rękach kucharek, a one naprawdę w szkołach potrafią być genialne – dodała.

„Rozmawiajmy o autorytetach”

Do krytyki zmian na stołówkach dołączyła także posłanka PiS Maria Kurowska, która nazwała nowe zasady „obłąkańczą lewacką ideologią”. Jej zdaniem, zmiany mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i rozwój dzieci.

Do tej wypowiedzi również odniosła się szefowa MEN. Rozporządzenie ministra zdrowia przygotowali dietetycy, a pani Kurowska jest posłanką, która słynie z wypowiedzi kompletnie substandardowych, dotyczących czy przyrody, czy właściwie każdego obszaru – odpowiedziała. Rozmawiajmy o autorytetach – dodała Nowacka.

Dieta planetarna – co to właściwie znaczy?

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że nowe zasady żywienia nawiązują do tzw. diety planetarnej. To model, który łączy troskę o zdrowie człowieka z dbałością o środowisko. W praktyce oznacza to większy udział warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i lokalnych, a mniejszy – mięsa i produktów wysoko przetworzonych.

Wśród najważniejszych zmian znalazły się: obowiązkowy, pełnowartościowy posiłek na bazie roślin strączkowych raz w tygodniu, ograniczenie mięsa do dwóch obiadów tygodniowo, więcej warzyw i owoców w codziennych posiłkach, a także preferowanie wody jako napoju dla dzieci.