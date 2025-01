Radosław Sikorski otworzył w Berlinie nową siedzibę ambasady RP przy reprezentacyjnej alei Unter den Linden, w pobliżu Bramy Brandenburskiej. Szef MSZ podkreślił, że nowy budynek ambasady nie jest zwykłym obiektem, ale symbolem polsko-niemieckich relacji.

Budynek nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie / Marcin Bielecki / PAP

Sikorski wyraził nadzieję, że w nowej siedzibie ambasady będą organizowane wydarzenia, spotkania polityczne, projekty kulturalne i inne działania obywatelskie, które pomogą obu krajom wzajemnie się zrozumieć.

W swoim przemówieniu minister zaznaczył, że obecnie potrzebna jest silna, zjednoczona i bezpieczna Unia Europejska, która zdoła zmierzyć się z obecnymi wyzwaniami.

Aby przygotować na nie europejską Wspólnotę potrzebujemy przyjaznych, bliskich i przewidywalnych relacji z Niemcami - stwierdził szef polskiej dyplomacji. Jego zdaniem w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie i innych wyzwań, silne relacje Polski i Niemiec są kluczowe dla bezpieczeństwa i stabilności Europy.

"Najnowocześniejsza polska placówka dyplomatyczna na świecie"

Sikorski przypomniał, że zapoczątkował budowę tego obiektu, gdy poprzednio sprawował urząd ministra spraw zagranicznych w latach 2007-2014. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces, również wszystkim byłym i obecnym pracownikom ambasady - powiedział szef MSZ. To najnowocześniejsza polska placówka dyplomatyczna na świecie i jeden z najbardziej reprezentacyjnych obiektów na Unter den Linden - dodał.

Sekretarz stanu w niemieckim MSZ Thomas Bagger podkreślił z kolei, że Polska jest nie tylko w sercu Berlina, ale również w sercu Europy. Wyraził nadzieję, że "wielu z nas spotka się ponownie w sercu Berlina w niedalekiej przyszłości, aby zainaugurować odpowiednie miejsce upamiętnienia niewypowiedzianych cierpień Polaków z rąk niemieckich oprawców w latach 1939-1945 (...)".

Charge d’affaires ad interim RP w Niemczech Jan Tombiński powiedział w nowej siedzibie polskiej placówki dyplomatycznej w Berlinie: "Jestem dumny i myślę, że wszyscy jesteśmy dumni, że mamy taką ambasadę w centrum Berlina i jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy przez cały poprzedni okres doprowadzili do tego, że ten budynek stoi. To pokazuje, że państwo to jest ciągłość i ciągłość zaangażowania doprowadza do tego, że dzisiaj mamy tę ambasadę, z której możemy być nie tylko dumni, ale która staje się otwartą wizytówką Polski w centrum Berlina".

/ Marcin Bielecki / PAP

"Absolutnie nowa jakość"

Konsul RP w Berlinie Marzena Kępowicz podkreśliła, że nowa ambasada to "absolutnie wspaniała siedziba w centrum Berlina", a warunki pracy "są fantastyczne".

Dla nas oznacza to też, że jesteśmy blisko wszystkich instytucji, które są tutaj w Berlinie. Jesteśmy bliżej naszych obywateli. Centrum Berlina jest miejscem, gdzie tak naprawdę wszystko się dzieje - całe życie i polityczne, i gospodarcze, i obywatelskie, i społeczne - powiedziała Kępowicz. Tak więc to jest absolutnie nowa jakość - dodała.

Pianista Paweł Kowalski wykonał podczas uroczystości Wielkiego Poloneza Fryderyka Chopina. Ten występ znaczy dla mnie bardzo dużo - podkreślił Kowalski. Tak jak powiedział minister Sikorski, ten budynek powstawał długo. Jesteśmy na końcu wielkiej pracy i długiej drogi, która poprzedziła dzisiejszą uroczystość. I to jest dla mnie szczególne wyróżnienie, że mogłem w taki sposób wziąć w niej udział - oświadczył.

Artysta podkreślił, że "wraz z ambasadorem pomyśleliśmy, że nie ma lepszego symbolu muzycznego Polski, niż Wielki Polonez As-dur op. 53 Chopina. Cieszę się, że to ja mogłem go dziś wykonać (...)".