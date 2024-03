W najbliższych dniach spodziewane jest zakończenie formalności związanych z przyjęciem Szwecji do NATO w związku z ratyfikacją przez parlament Węgier, jako ostatniego członka Sojuszu, szwedzkiego wniosku do NATO. Szwedzkie Radio podało, że formalności ze strony Węgier mogą potrwać do 10 dni.