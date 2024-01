Wielka Brytania osiągnęła rekordowe wydatki na obronność

Ponadto w trakcie przemówienia w Londynie, Grant Shapps wezwał sojuszników NATO do zwiększenia wydatków na obronność, przypomnijmy, że umowa traktatowa zobowiązuje członków Sojuszu do wydawania co najmniej 2 proc. PKB na obronność, z czego wywiązują się nieliczne kraje (m.in. USA, Polska czy Wielka Brytania).

Era dywidendy pokojowej dobiegła końca. Nadszedł czas, by wszystkie sojusznicze i demokratyczne kraje na całym świecie zrobiły to samo. I zapewniły, że ich wydatki na obronę wzrosną. Za pięć lat możemy mieć do czynienia z wieloma teatrami działań wojennych z udziałem Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej - dodał minister obrony.

Brytyjskie wydatki na obronność po raz pierwszy przekraczają 50 miliardów funtów rocznie (niemalże 1/3 całego rocznego PKB Polski)!