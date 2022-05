Brytyjska królowa Elżbieta II złożyła we wtorek niespodziewaną wizytę na londyńskim dworcu Paddington, aby wziąć udział w otwarciu nowej linii szybkiej kolei miejskiej, nazwanej jej imieniem.

Elżbieta II / Andrew Matthews / PAP/PA

Obecność królowej na otwarciu linii Elizabeth nie została wcześniej zapowiadana, gdyż ze względu na niedawne problemy z poruszaniem się, nie wiadomo było, czy ostatecznie weźmie udział w uroczystości. 96-letniej monarchini towarzyszył jej najmłodszy syn, książę Edward, a na stacji Paddington obecni byli też premier Boris Johnson i burmistrz Londynu Sadiq Khan.

Linia Elizabeth miała początkowo zostać ukończona w grudniu 2018 roku, ale opóźnienia w budowie spowodowały, że zostanie oddana do użytku dla pasażerów dopiero 24 maja. To oznacza, że jej uruchomienie niemal zbiegnie się w czasie z głównymi obchodami Platynowego Jubileuszu, czyli 70-lecia panowania Elżbiety II, które zaplanowane są w dniach 2-5 czerwca. Nowa linia przebiega równolegle do Tamizy, łącząc leżące na zachód od Londynu miasto Reading z miejscowością Shenfield w hrabstwie Essex na wschód od stolicy.



To drugi raz w ostatnich kilku dniach, gdy Elżbieta II, która przez poprzednie sześć miesięcy musiała z powodów zdrowotnych bardzo ograniczyć swoją aktywność, pojawiła się publicznie w niezapowiedziany wcześniej sposób; w miniony weekend oglądała zawody konne w Windsorze - Royal Windsor Horse Show.

