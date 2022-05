Niekonwencjonalne wydarzenia i wieczór w plenerze - to niektóre z propozycji przygotowanych przez placówki kulturalne na ​Noc Muzeów w województwie lubelskim. Zobaczcie szczegółowy lubelski program ogólnopolskiej imprezy kulturalnej.

Zamek Lubelski

Muzeum Narodowe w Lublinie, znane bardziej jako Zamek Lubelski, czynne będzie w godz. 18-24. Oddziały muzeum - w godz. 18-21.

W programie wydarzeń oprowadzania po Kaplicy Trójcy Świętej i wystawie "Tamara Łempicka - kobieta w podróży", warsztaty i animacje dla najmłodszych oraz wyjątkowy pokaz filmu przywołującego klimat lat 20. XX wieku!

Program wydarzeń:

Oprowadzania z przewodnikiem po Kaplicy Trójcy Świętej - 18-23 - wejścia co 20 min, wstęp wolny.

Oprowadzania kuratorskie po wystawie "Tamara Łempicka - kobieta w podróży", godz. 18:00, 19:30, 21:00, 22:30.

Bilety w cenie 1 zł do kupienia na stronie www.bilety.mnwl.pl (od 12 maja, od godz. 11).

A także:

Warsztaty: godz. 18-22 - warsztaty i animacje dla dzieci, wstęp wolny, sala edukacyjna (I piętro, skrzydło południowe).

Wykłady: godz. 20 - Tomasz Markiewicz "O pewnym typie fałszywych miedzianych szelągów Jana Kazimierza z lat 1659-1666", wstęp wolny, sala kinowa (parter, skrzydło północne).

Pokazy filmowe: godz. 21 - pokaz filmu "Wielki Gatsby" (2013), reż. Baz Luhrmann, 2h 22min.

Wejściówki dostępne w kasie Muzeum Narodowego w Lublinie (od piątku 13 maja, od godz. 9).

Muzeum zaprasza także do oddziałów w Lublinie, Kraśniku i Nałęczowie.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum czynne będzie w godzinach 18-24. Oto, co przygotowało:

wykład "Skarb z Pińska i jego czasy na wystawie stałej w MZWDR" wraz z pokazem fragmentu skarbu - Marta Cyran, dr Marcin Gapski.

prezentacja filmu "Z konserwatorską pasją" z udziałem p. Elżbiety Nosek

wykład z pokazem wybijania monet "Skarb z Pińska na tle innych wczesnośredniowiecznych skarbów monet arabskich z ziem polskich" - dr Tomasz Markiewicz

premiera filmu "Srebrny skarb z Pińska. Kunszt średniowiecznych jubilerów" i spotkanie z reżyserem, Mateuszem Osiadaczem

gra pałacowa "Na tropie księżycowego skarbu" - zabawa interaktywna dla młodzieży.

Niedziela, 15 maja, godz. 11-13:

warsztaty tworzenia średniowiecznej biżuterii dla rodzin

gra pałacowa "Na tropie księżycowego skarbu" dla dzieci

średniowieczne instaplace, najmłodsi będą mogli przebrać się w stroje stylizowane na średniowieczne i zapozować do profesjonalnego portretu.

Możliwe również zwiedzanie filii.

Muzeum Historii Miasta Lublina

Czynne w godz. 18-21.

Muzeum Józefa Czechowicza

Czynne w godz. 18-21.

Pokaz nieznanych rękopisów Józefa Czechowicza ze zbiorów muzeum.

Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem"

Czynne w godz. 18-21.

Ekspozycja stała przy ul. Uniwersyteckiej 1:

oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Lubelskie harcmistrzynie Maria Walciszewska Maria Świtalska" (godz. 18.00, 19.00. 20.00)

pokaz filmów: Ta straszna wojna. Lubelskie w czasie II wojny światowej - Dom "Pod Zegarem" i "Zamek Lubelski" w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków.

Ekspozycja stała przy ul. I. Radziszewskiego 4:

tajne listy z KL Ravensbrück w zbiorach Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" - prezentacja tajnej korespondencji oraz oprowadzanie po stałej ekspozycji (godz. 18.00, 19.00, 20.00)

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie

Czynne w godz. 14.30-21:00.

Godz. 16 - spotkanie poetyckie z Adrianem Szarym, poetą i popularyzatorem poezji, który prowadzi blog literacki oraz audycje radiowe.

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Czynne w godz. 14.30-21:00.

Godz. 17 - koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie

Godz. 18-19 - spotkanie z Marią Mironowicz-Panek autorką książki "Oktawia Żeromska. Portret rodzinny"

Godz. 19 - widowisko "Pierwsze rozstanie. Najpiękniejsze listy narzeczeńskie Stefana Żeromskiego do Oktawii Rodkiewiczowej". Spektakl Teatru Młodzi Duchem przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Muzeum Regionalne w Kraśniku z filią 24. Pułku Ułanów

Czynne w godz. 14-22.

Dla tych, którzy nie lubią ekspozycji muzealnych ciekawą ofertę przedstawia Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. W sobotę o godz. 18 na spacer pt. "O drzewach w wierzeniach i zwyczajach ludowych".

Przewodniczką będzie Magdalena Pluta , która opowie między innymi, dlaczego leszczyna uważana była za drzewo magiczne, co symbolizowały brzoza, kasztan, a co orzech włoski czy jabłoń oraz przybliży wiele innych ciekawostek dotyczących ludowych obrzędów i podań o drzewach.

Uczestnictwo jest bezpłatne, jednak chęć wzięcia udziału w wydarzeniu należy zgłosić telefonicznie do 13 maja do godz. 13 pod nr 81 743 49 00 (telefon dostępny w godzinach 7:00-15:00). Liczba miejsc jest ograniczona.

Noc Muzeów w Państwowym Muzeum na Majdanku

W czasie tegorocznej edycji będzie można zobaczyć sposoby konserwacji obiektów historycznych, a także zwiedzić wystawę antywojenną z kuratorem. Wieczorne oprowadzanie rozpocznie się o godz. 17, chociaż Noc Muzeów zacznie się jeszcze przed południem. O to szczegółowy program.

Państwowe Muzeum na Majdanku

Centrum Obsługi Zwiedzających

14 maja, sobota

Godz. 11- Spotkanie wokół muzealiów obozowych - techniki i metody konserwacji artefaktów stosowane w pracowni Państwowego Muzeum na Majdanku

Godz. 11, 15, 17 - Bezpłatne zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem

Chęć udziału w oprowadzaniu należy zgłaszać telefonicznie 81 710 28 33.

16:00 - Oprowadzenie kuratorskie po wystawie "Nigdy więcej?"

Składa się na nią kilkanaście prac ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku. Wystawa prezentuje różne perspektywy ujęcia tematu wojny i jej ofiar. Powstała w wyniku refleksji nad aktualnością tego rodzaju sztuki i stara się odpowiedzieć na pytanie o to, jak zmieniła się nasza percepcja ikonografii o tematyce wojennej, gdy wojna znów stała się częścią naszego doświadczenia.

Wstęp wolny.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze

14 maja, sobota

Godz. 10, 12, 15 - Bezpłatne oprowadzanie po wystawie

Chęć udziału w oprowadzaniu należy zgłaszać telefonicznie 82 572 60 31 do 12 maja do godz. 15.

Liczba miejsc ograniczona.

13:30 - "O pracy w muzeum" - wykład otwarty połączony z prezentacją dotyczący aspektów i specyfiki pracy w Muzeum Martyrologicznym.

Wstęp wolny.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu

14 i 15 maja

14:30 - Bezpłatne zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem

Chęć udziału należy zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. 84 665 25 10, bądź drogą mailową pod adresem muzeum@belzec.eu, podając wybrany dzień zwiedzania, najpóźniej do 13 maja.

Liczba miejsc ograniczona.

16 maja

12:00 - Otwarcie wystawy fotograficznej Yarona Reshefa "INNA PLANETA"

Z określeniem "inna planeta" autor zetknął się, czytając świadectwo pisarza Yehiela Dinura. Dinur opisał Auschwitz jako "inną planetę" , miejsce, w którym nie obowiązywała moralność. Yaron Reshef ukazał współczesne miejsca pamięci na terenach byłych niemieckich nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu, Treblince, Auschwitz-Birkenau i na Majdanku wykorzystując technologię kamery 360° . Praca z aparatem fotograficznym 360° dała twórcy nową perspektywę i pozwoliła stworzyć nową rzeczywistość fotograficzną, która przywodzi na myśl termin "inna planeta" .

Wstęp wolny.

Muzeum Archidiecezji Lubelskiej

Muzeum oferuje zwiedzenie dwóch wystaw. Pierwsza prezentuje dawne tkaniny, wśród których znajduje się m.in. pas kontuszowy z XVIII wieku wypożyczony z parafii w Kurowie, a także ornat z Parczewa, który według tradycji został wyhaftowany przez królową Elżbietę Habsburżankę.

Chcemy zaprosić państwa na Wieżę Trynitarską, aby odkryć ją nie tylko jako punkt widokowy, gdzie rozciąga się przepiękna panorama na miasto. Podczas Nocy Muzeum zapraszamy do poznania nas od strony muzeum - choć najmniejsze, to najwyższe, bo górujące nad miastem - podkreślił dyrektor muzeum ks. Łukasz Trzciński.

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum oferuje wieczorne zwiedzanie wraz z przewodnikiem wybranych ekspozycji.

Będzie to szansa, aby zajrzeć wieczorową porą do wiejskiej chałupy, dworu ziemiańskiego czy wnętrz prowincjonalnego miasteczka z lat 30. XX w.

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Także Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie włączyło się tradycyjnie w Noc Muzeów.

Zawsze staramy się na ten wyjątkowy wieczór przygotować coś absolutnie specjalnego. To, co zaprezentujemy w sobotę czekało 1700 lat, żeby zostać pokazane - dokładnie mówimy o 5,5 kg antycznego srebra, czyli o niemal 1800 monetach wybitych w mennicach rzymskich w I i II wieku n.e. Jeśli chodzi o numizmatykę, jest to chyba największe i najważniejsze odkrycie archeologiczne ostatnich kilkudziesięciu lat - podkreślił dyrektor muzeum hrubieszowskiego Bartłomiej Bartecki.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej

Muzeum zaprasza w sobotę wieczorem m.in. na unikatową wystawę 500-letnich mieczy japońskich samurajów, a także polskich XVIII-wiecznych szabel.

Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Zaś Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim przygotowało m.in. wieczór węgierski, podczas którego będzie można zobaczyć wystawę poświęconą literatowi i malarzowi Tiborowi Csorbie.

Przewidziana jest też degustacja potraw węgierskich i koncert zespołu "Bonum Voces".