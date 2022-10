Niemiecki kardynał Reinhard Marks powiedział, że dostawy broni na Ukrainę to "mniejsze zło". On sam nie widzi lepszego sposobu, by pomóc atakowanym, ale "ludzie giną również z naszej broni" - podkreślił w wywiadzie dla gazety "Welt am Sonntag". Przywołał też słowa Jana Pawła II.

Zniszczenia wojenne na Ukrainie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA Zapytany przez gazetę, czy Niemcy powinny dostarczyć więcej broni Ukrainie, kardynał Marx, arcybiskup Monachium i Fryzyngi, odpowiedział, że "ludzie giną również z naszej broni. Moim zdaniem to źle, że pacyfiści są teraz traktowani jak głupcy". Jednak zdaniem teologa "dostarczanie broni może być w tej chwili mniejszym złem - ja sam nie jestem pacyfistą i nie widzę lepszego sposobu na pomoc tym, którzy są atakowani".



Kardynał zastrzegł, że "nie jest to jednak rozumienie teologiczne, ale z zakresu racjonalnej etyki". Przypomniał, że "Jan Paweł II powiedział: Wojna jest zawsze porażką ludzkości".

