Inwazyjne węże opanowały Guam. Naukowcy wreszcie odkryli tajemnicę ich sukcesu

RMF24

Wyspa Guam od dekad zmaga się z inwazją mangrowców brunatnych, nadrzewnych jadowitych węży, które doprowadziły do wyginięcia wielu rodzimych gatunków ptaków i sieją spustoszenie w lokalnych ekosystemach. Najnowsze badania naukowców z USA wskazują na to, jak niewielka populacja tych inwazyjnych gadów zdołała tak skutecznie skolonizować wyspę. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Science Advances".

Mangrowiec brunatny (Boiga irregularis), zwany też po prostu wężem brunatnym to gatunek pochodzący z Australii i południowo-zachodniego Pacyfiku. Na Guam trafił prawdopodobnie tuż po II wojnie światowej, najpewniej jako pasażer na gapę w ładowniach samolotów transportowych. Od tego czasu populacja tego drapieżnika eksplodowała, osiągając w niektórych miejscach gęstość nawet 30 tysięcy osobników na milę kwadratową.

Skala problemu dziwi biologów

Węże te nie tylko doprowadziły do lokalnego wyginięcia większości ptaków leśnych na wyspie, ale także powodują przerwy w dostawach prądu rocznie, wspinając się po słupach energetycznych. Skala problemu od lat budzi zdumienie biologów, którzy zastanawiali się, jak to możliwe, że tak niewielka początkowa populacja była w stanie tak skutecznie skolonizować nowe środowisko.

Mangrowiec brunatny na Guam Fot. U.S. Geological Survey / materiały udostępnione

Dotychczasowe teorie wskazywały, że wąskie gardło genetyczne, czyli ograniczenie puli genów w wyniku założenia populacji przez niewielką liczbę osobników, powinno znacząco utrudnić adaptację i ekspansję węży na Guam. Jednak najnowsze badania zespołu naukowców z Uniwersytetu w Buffalo oraz Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) wykazały, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona.

Wykorzystując zaawansowane technologie sekwencjonowania długich fragmentów DNA, badacze odkryli w genomie węża brunatnego ponad 19 tysięcy tzw. wariantów strukturalnych. Są to duże zmiany w strukturze DNA, takie jak duplikacje, delecje czy przestawienia fragmentów genomu. Co istotne, te zmiany nie są rozmieszczone przypadkowo, najwięcej z nich występuje w genach odpowiedzialnych za odporność oraz zmysł węchu.

Zmysł węchu

Zdolność do przetrwania i ekspansji na nowym terenie wymaga od gatunku umiejętności szybkiego dostosowania się do nowych warunków. W przypadku węża brunatnego kluczową rolę odegrały właśnie warianty strukturalne, które zapewniły ukrytą różnorodność genetyczną, umożliwiającą adaptację mimo wysokiego stopnia chowu wsobnego.

Węże te polegają na zmyśle węchu podczas polowania i orientacji w terenie. Zróżnicowanie genów odpowiedzialnych za odbiór zapachów mogło ułatwić im wykrywanie nowych rodzajów ofiar oraz unikanie kanibalizmu, który jest obserwowany w ich naturalnych siedliskach, ale na Guam praktycznie nie występuje. Badacze sugerują, że dzięki tej genetycznej elastyczności węże potrafią rozpoznawać osobniki spokrewnione, co może zmniejszać ryzyko kanibalizmu w warunkach wysokiego zagęszczenia populacji.

Do niedawna badania genetyczne opierały się głównie na analizie pojedynczych zmian w sekwencji DNA. Nowe metody, takie jak sekwencjonowanie długich fragmentów, pozwalają jednak dostrzec znacznie większą skalę zmian, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przystosowania się gatunku do nowych warunków. Według naukowców, warianty strukturalne obejmują nawet osiem razy większą część genomu niż pojedyncze zmiany w parach zasad DNA. To odkrycie może mieć znaczenie nie tylko dla zrozumienia sukcesu węża brunatnego na Guam, ale także dla ochrony innych gatunków zagrożonych wyginięciem. Okazuje się, że nawet populacje o pozornie niskiej różnorodności genetycznej mogą posiadać ukryte rezerwy elastyczności genetycznej, które pozwalają im przetrwać w trudnych warunkach.

Ustalenia naukowców

Choć wyniki badań mogą być niepokojące dla służb walczących z inwazją węży na Guam, niosą one także nadzieję dla ochrony innych gatunków. Zrozumienie, jak ukryta różnorodność genetyczna wpływa na zdolność przystosowawczą, może pomóc w opracowaniu nowych strategii zarządzania populacjami zarówno inwazyjnymi, jak i zagrożonymi. Naukowcy podkreślają, że nie wiadomo jeszcze, czy zaobserwowane warianty strukturalne powstały już po przybyciu węży na Guam, czy też były obecne w populacji założycielskiej. Odpowiedź na to pytanie wymagałaby porównania genomów węży z Guam z osobnikami z ich naturalnych siedlisk.

Nowe odkrycia pokazują, że sukces inwazyjnych węży brunatnych na Guam nie jest wyłącznie efektem przypadku czy braku naturalnych wrogów. Kluczową rolę odegrała tu nieoczywista, ukryta różnorodność genetyczna, która pozwoliła im nie tylko przetrwać, ale i zdominować nowy ekosystem. Wyniki te zmieniają sposób, w jaki naukowcy postrzegają procesy inwazji biologicznych oraz możliwości adaptacyjne gatunków w warunkach ograniczonej puli genetycznej.