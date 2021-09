Na nabrzeżu w Kilonii tornado zepchnęła kilka osób do Bałtyku. Rannych zostało co najmniej 6 osób.

Rzecznik lokalnej policji, cytowany przez portal dziennika "Die Welt", powiedział, że rannych zostało siedem osób spośród przebywających wtedy na nabrzeżu.

Jak z kolei poinformowała straż pożarna, do szpitali trafiło sześć osób. Trzy z nich są ciężko ranne.

Poszkodowani to osoby, które przebywały na pomoście, aby zabezpieczyć łódź - przekazał rzecznik straży pożarnej.



Zakotłowało się, silny podmuch postrącał ludzi do wody. Niektórzy ucierpieli, gdy zostali uderzeni przez porwane przez podmuch przedmioty. Na podstawie zdjęć i nagrań z miejsca wydarzenia możemy założyć, że wyglądało to na tornado - powiedział agencji dpa Michael Bauditz z Niemieckiego Serwisu Pogodowego.