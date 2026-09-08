Niemcy przekażą Ukrainie pociski do systemów Patriot. „Przed zimą”

RMF24

Niemcy dostarczą Ukrainie rakiety przechwytujące PAC-2 do systemów obrony powietrznej Patriot – poinformował niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Dostawy mają nastąpić przed zimą, w obliczu zapowiadanych przez Rosję kolejnych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Jak podał portal Hromadske, Pistorius ogłosił decyzję podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie Ramstein. Rakiety PAC-2 zostaną przekazane z magazynów Bundeswehry.

Szef niemieckiego resortu obrony podkreślił, że wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej powinno nastąpić jeszcze przed sezonem zimowym.

Apeluję do wszystkich członków grupy, aby sprawdzili własne zapasy i zrealizowali podobne dostawy – powiedział Pistorius. Zaznaczył, że państwa muszą znaleźć równowagę między własnymi potrzebami bezpieczeństwa a pilnym wsparciem dla Ukrainy.

Więcej rakiet AIM-9 i dostawy IRIS-T

Niemcy mają również zwiększyć przekazywanie Ukrainie rakiet powietrze–powietrze AIM-9 ze swoich zasobów. Berlin kontynuuje też regularne dostawy systemów obrony powietrznej IRIS-T oraz produkowanych seryjnie pocisków do tych zestawów.

Według Pistoriusa Ukraina zamierza zamówić kilka tysięcy dodatkowych rakiet do systemów IRIS-T. Finansowanie ma pochodzić z kredytu Unii Europejskiej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował wcześniej, że w tym roku kraj otrzymał trzykrotnie mniej rakiet do zwalczania pocisków balistycznych niż rok wcześniej. Partnerzy mieli tłumaczyć ograniczenia działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie.

Niedawno Kijów otrzymał niewielką partię rakiet Patriot. Ukraina ma też zapewnienia dotyczące dostaw kilku systemów Crotale wraz z amunicją, a także pocisków AIM wykorzystywanych między innymi przez zestawy NASAMS.