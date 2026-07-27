Niemcy: Około 9,1 tys. islamistów jest gotowych użyć przemocy

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W Niemczech około 9,1 tys. osób o poglądach islamistycznych jest gotowych do użycia przemocy, a 446 zostało uznanych za potencjalne zagrożenie o podłożu politycznym i ideologicznym – podał „Die Welt”, powołując się na dane niemieckich służb.

Z raportu Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) wynika, że w kraju żyje 28 645 osób o poglądach islamistycznych, z czego 9 110 uznawanych jest za skłonnych do przemocy. W Berlinie służby zidentyfikowały blisko 2,6 tys. islamistów, w tym około 980 osób zorientowanych na przemoc. Najliczniejsze środowiska tworzą salafici oraz zwolennicy Hamasu i Hezbollahu. Służby nie mają danych na temat członków terrorystycznego Państwa Islamskiego (IS).

Federalny Urząd Kryminalny (BKA) informuje, że 446 osób stanowi potencjalne zagrożenie. Służby monitorują ich aktywność w internecie i mediach społecznościowych, a w uzasadnionych przypadkach stosują obserwację oraz kontrolę połączeń i wiadomości.

Niedawno doszło do śmiertelnego ataku

Publikacja danych zbiegła się z dyskusją o bezpieczeństwie po sobotnim ataku na Paradę Równości w Berlinie. Według śledczych 21-letni sympatyk tzw. Państwa Islamskiego wjechał furgonetką w tłum, zabijając obywatelkę Polski i raniąc 29 osób. Następnego dnia został zastrzelony podczas policyjnej obławy.

Polka ofiarą ataku na Paradzie Równości w Berlinie Kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski - przyznała burmistrz Berlina.

Politolog Hendrik Hansen ocenił, że islamistyczna wrogość wobec osób homoseksualnych jest w Niemczech systematycznie bagatelizowana. Jego zdaniem największym zagrożeniem dla osób LGBT jest obecnie islamizm, a nie AfD, a usprawiedliwianie radykalizacji doświadczeniami dyskryminacji prowadzi do osłabienia odpowiedzialności sprawców i utrudnia walkę z ekstremizmem.

Uważam to za fatalne, zwłaszcza że umniejsza to również wysiłki integracyjne tak wielu muzułmanów. Przede wszystkim jednak zwalnia to sprawcę z odpowiedzialności za swój czyn – wyjaśnił w rozmowie z berlińskim dziennikiem „Tagesspiegel”.