Polka ofiarą ataku na Paradzie Równości w Berlinie

RMF24

Kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski - przyznał burmistrz Berlina Kai Wegner. Rannych zostało 29 osób.

Niemieckie media wskazują, że ofiara to 65-letnia kobieta z Polski, która przyjechała do Berlina świętować ze swoim dzieckiem. Jej córka została ranna.

Wegner powiadomił, że złożył kondolencje charge d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech Janowi Tombińskiemu. Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej - powiedział Wegner, cytowany przez dpa.

Sprawca, który wjechał samochodem w tłum, a następnie zaatakował ludzi bronią białą, został zastrzelony przez policję podczas spektakularnej obławy w kompleksie ogrodów działkowych. Służby zidentyfikowały go jako 21-letniego Abdula B., sympatyka Państwa Islamskiego.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, przekazał kondolencje rodzinie ofiary i zapewnił o wsparciu ze strony polskich służb konsularnych.

„Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej” – napisał rzecznik MSZ na platformie X.

Atak w centrum Berlina

Sobotni wieczór w Berlinie miał być świętem radości, tolerancji i wspólnoty. W samym sercu niemieckiej stolicy, w parku Tiergarten nieopodal Bramy Brandenburskiej, tysiące osób świętowało Christopher Street Day – coroczne wydarzenie poświęcone społeczności LGBT i walce z dyskryminacją.

Około godziny 22:00 spokojną atmosferę przerwał huk silnika i przeraźliwe krzyki. Samochód z impetem wjechał w tłum uczestników parady.

Samochód i broń biała

Sprawca nie poprzestał na potrąceniu ludzi. Po zatrzymaniu pojazdu wysiadł i zaatakował zgromadzonych bronią białą – prawdopodobnie maczetą.

W zamieszaniu, które wybuchło po ataku, sprawca – a być może także jego wspólnicy – podjęli próbę ucieczki z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast rozpoczęła obławę, przeczesując miasto i okoliczne tereny.

Finał w ogrodach działkowych

Niedzielny poranek przyniósł przełom w sprawie. Berlińska policja poinformowała na platformie X (dawniej Twitter), że podejrzany o atak został zlokalizowany w kompleksie ogrodów działkowych w dzielnicy Spandau, na przedmieściach Berlina.

Według oficjalnego komunikatu, w trakcie policyjnej interwencji mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszy z bronią białą. Padły strzały. Mimo natychmiastowej reanimacji, napastnik zmarł na miejscu. Policja podkreśla, że użycie broni było koniecznością w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia.

Policja apeluje o pomoc

Berlińska policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w sprawie ataku. Służby apelują do wszystkich świadków o przekazywanie wszelkich informacji, zdjęć i nagrań, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń i ustaleniu motywów sprawcy. Wspólnota LGBT, uczestnicy parady i mieszkańcy Berlina są wstrząśnięci i oczekują szybkiego wyjaśnienia okoliczności tragedii.

Christopher Street Day – święto, które zamieniło się w koszmar

Christopher Street Day to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu berlińskim. Co roku tysiące osób wychodzi na ulice, by zamanifestować równość, tolerancję i prawa osób LGBT.

Władze Berlina zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić sprawę i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom przyszłych wydarzeń.