Sąd okręgowy w Bremie skazał w środę pastora protestanckiej kongregacji St. Martini, Olafa Latzela na trzy miesiące pozbawienia wolności, zamienione na grzywnę. Sędzia Ellen Best orzekła, że 53-letni duchowny podżegał do nienawiści wobec homoseksualistów. Adwokat pastora nazwał wyrok "katastrofą" w kontekście prawa do wolności wypowiedzi.

