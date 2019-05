Dla wielu nie ma lepszego sposobu na spędzenie urlopu, niż plażowanie. Jak się okazuje, spędzanie czasu na plaży może nieść ze sobą ryzyko niebezpieczeństwa. Dane z amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) wskazują, że w latach 2008–2017 ponad 31 000 osób w USA było leczonych w szpitalach z powodu urazów, które powstały przez parasole plażowe.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Cztery lata temu Ed Quigley świętował czwartego lipca ze swoją rodziną na Bethany Beach w amerykańskim stanie Delaware. Wtedy parasol plażowy wyleciał z piasku i przebił jego lewe oko, przebijając mózg.

Uraz nie tylko pogorszył jego wzrok, ale także tę część jego mózgu, która łączy się z jego zmysłem węchu i smaku. Teraz zajmuje się uświadamianiem społeczeństwa, jakie niebezpieczeństwa można spotkać na plaży. Nie zdawałem sobie sprawy z niebezpieczeństwa przed moim wypadkiem - powiedział dla BBC. Od czasu mojego wypadku odkryłem, że w ciągu roku dochodzi do tysięcy obrażeń, a większość z nich nie jest zgłaszana - dodał.

Śmiertelne niebezpieczeństwo

Niektóre z tych obrażeń są stosunkowo niewielkie. W kwietniu prezenter radiowy Chris Demm został uderzony w głowę przez latający parasol na Myrtle Beach.

Następna rzecz, o której wiedziałem, że jestem na piasku i cała lewa strona mojej głowy właśnie pulsowała - powiedział BBC News.

Pan Demm był jednym ze szczęśliwców. W zeszłym roku mieszkanka Londynu Margaret Reynolds pływała na brzegu New Jersey, kiedy metalowy parasol plażowy przebił jej kostkę. Ratownicy musieli usunąć go za pomocą przecinaków do śrub.

W 2016 roku w Virginia Beach źle zamontowany parasol przebił kobiecie klatkę piersiową. Nie udało jej się uratować. To właśnie śmierć tej kobiety spowodowała dyskusję na temat zaostrzenia wytycznych, które dotyczą bezpieczeństwa na plaży.

Potrzebna jest większa kontrola

Senatorowie USA Bob Menendez (D-NJ) i Mark Warner (D-VA) zwrócili się do CPSC z prośbą o podanie konkretnych danych dotyczących obrażeń, które powodują źle zamontowane parasole plażowe.

Domagają się także, aby CPSC wydało zalecenia, które zmuszałaby producentów parasoli do zmian, które ograniczyłby niebezpieczeństwo z nimi związane.