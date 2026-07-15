Nie żyje trzyosobowa rodzina z Polski. „Najgorsza tragedia, z jaką spotkałem się przez 18 lat pracy”

RMF24

Wstrząsające odkrycie w Irlandii Północnej. W jednym z domów w Ballymena znaleziono ciała trojga członków rodziny z Polski. Jedna z ofiar to ośmioletnia dziewczynka. Policja prowadzi śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa i samobójstwa.

Ośmioletnia dziewczynka wśród ofiar

W poniedziałkowy poranek, 13 lipca, służby ratunkowe zostały wezwane do domu przy Cullybackey Road w Ballymena w Irlandii Północnej. O godzinie 9:00 czasu lokalnego policja znalazła ciała trojga osób – 41-letniego mężczyzny, 39-letniej kobiety oraz ośmioletniej dziewczynki. Jak ustalono, kobieta była matką dziecka.

Jak mówi William Calderwood z lokalnej policji, funkcjonariusze zastali na miejscu „szokującą scenę”. Śledczy wszczęli dochodzenie w sprawie podwójnego morderstwa i samobójstwa. Na razie nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci, ale policja nie poszukuje innych osób w związku z tą sprawą.

Ofiary tragedii to rodzina pochodząca z Polski. Dziewczynka urodziła się już w Irlandii Północnej.

„To najgorsza tragedia, z jaką spotkałem się przez 18 lat mojej pracy” – mówi honorowy konsul Polski w Irlandii Północnej, Jerome Mullen.

Konsulat zapewnia wsparcie i pomoc bliskim zmarłych.

„Wszyscy próbują zrozumieć, co się wydarzyło”

Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci. „To spokojna, wiejska okolica. Wszyscy próbują zrozumieć, co się wydarzyło” – relacjonowała reporterka BBC News NI. Przed domem, gdzie doszło do tragedii, mieszkańcy składają kwiaty i zapalają znicze.

Lokalni politycy i przedstawiciele władz wyrażają głęboki żal i współczucie. Moje serce jest z rodziną i bliskimi ofiar, zarówno tutaj, jak i w Polsce – powiedział poseł Jim Allister. Z kolei burmistrz Thomas Gordon zaapelował do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje, o kontakt z policją.

Policja apeluje do osób, które mogą posiadać nagrania z monitoringu lub kamer samochodowych z okolicy, o zgłaszanie się na komisariat.

