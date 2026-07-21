Nie żyje sprawca strzelaniny w domu samotnej matki

Pracownik więzienia w Bremervörde znalazł 45-latka bez oznak życia w jego celi. Według niemieckiej agencji dpa, śledczy zakładają samobójstwo mężczyzny. Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich.
Mężczyzna miał pod koniec czerwca otworzyć ogień w ośrodku dla matek z dziećmi w Stade, 50-tysięcznym mieście, położonym nieopodal Hamburga. Zginęło sześć osób, w tym pracownicy tego ośrodka i urzędu ds. młodzieży w Hanowerze.
Według dotychczasowych ustaleń tłem czynu podejrzanego był spór o prawo do opieki nad liczącą w dniu strzelaniny trzy miesiące córką napastnika.
Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
- 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
- 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.