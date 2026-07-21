Nie żyje sprawca strzelaniny w domu samotnej matki

RMF24

Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w domu samotnej matki w Stade koło Hamburga, w wyniku której zginęło sześć osób - poinformowało we wtorek ministerstwo sprawiedliwości Dolnej Saksonii.

Pracownik więzienia w Bremervörde znalazł 45-latka bez oznak życia w jego celi. Według niemieckiej agencji dpa, śledczy zakładają samobójstwo mężczyzny. Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich.

Mężczyzna miał pod koniec czerwca otworzyć ogień w ośrodku dla matek z dziećmi w Stade, 50-tysięcznym mieście, położonym nieopodal Hamburga. Zginęło sześć osób, w tym pracownicy tego ośrodka i urzędu ds. młodzieży w Hanowerze.

Według dotychczasowych ustaleń tłem czynu podejrzanego był spór o prawo do opieki nad liczącą w dniu strzelaniny trzy miesiące córką napastnika.

Strzelanina w Niemczech. Jest wiele ofiar Sześć osób nie żyje po strzelaninie w północnoniemieckim mieście Stade pod Hamburgiem. Zatrzymano trzy osoby, w tym mężczyznę podejrzanego o oddanie strzałów.

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