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Nie żyje sprawca strzelaniny w domu samotnej matki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (17:51)

Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w domu samotnej matki w Stade koło Hamburga, w wyniku której zginęło sześć osób - poinformowało we wtorek ministerstwo sprawiedliwości Dolnej Saksonii.

Nie żyje sprawca strzelaniny w domu samotnej matki
Policja przed domem samotnej matki w Stade. Fot. Ulrich Perrey, PAP/DPA /PAP

Pracownik więzienia w Bremervörde znalazł 45-latka bez oznak życia w jego celi. Według niemieckiej agencji dpa, śledczy zakładają samobójstwo mężczyzny. Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich.

Mężczyzna miał pod koniec czerwca otworzyć ogień w ośrodku dla matek z dziećmi w Stade, 50-tysięcznym mieście, położonym nieopodal Hamburga. Zginęło sześć osób, w tym pracownicy tego ośrodka i urzędu ds. młodzieży w Hanowerze. 

Według dotychczasowych ustaleń tłem czynu podejrzanego był spór o prawo do opieki nad liczącą w dniu strzelaniny trzy miesiące córką napastnika.

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

  • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
  • 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
  • 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  • 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy

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