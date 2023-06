Nie żyje Silvio Berlusconi - podaje włoska agencja prasowa ANSA. Według doniesień "Corriere della Sera" Berlusconi zmarł w szpitalu San Raffaele w Mediolanie. Silvio Berlusconi to jeden z najbardziej rozpoznawalnych włoskich polityków, trzykrotny premier Włoch, magnat medialny, przyjaciel Putina i skandalista. Miał 86 lat.

Silvio Berlusconi miał 86 lat / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Silvio Berlusconi podupadł na zdrowiu w ostatnich latach. W 2016 roku przeszedł operację serca, miał też raka prostaty, a od czasu, gdy w 2020 roku przeszedł Covid-19, w szpitalach był częstym pacjentem.

Życie prywatne Silvio Berlusconiego

Silvio Berlusconi urodził się 29 września 1939 roku w Mediolanie w rodzinie pochodzącej z klasy średniej. Jego ojciec, Luigi był pracownikiem banku, a matka, Rosa gospodynią domową. Był najstarszy z trojga dzieci, miał siostrę i brata. Sam doczekał się 10 wnucząt.

W 1965 roku poślubił Carlę, z którą miał dwoje dzieci. W czasie tego małżeństwa nawiązał romans z aktorką Veronicą Lario, która urodziła mu troje dzieci. W 1985 roku rozwiódł się, a pięć lat później poślubił Veronicę. Ich wesele było medialnym wydarzeniem. W maju 2009 roku Lario złożyła pozew o rozwód. Berlusconi podpisał ugodę w grudniu 2012 roku godząc się na wypłacenie byłej żonie 48 milionów dolarów, wypłacanych w formie miesięcznych alimentów.

Silvio Berlusconi i Veronica Lario na zdjęciu z maja 2005 roku / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Berlusconi - magnat i polityk

Do polityki wkroczył z przytupem. Trzy miesiące po założeniu jego partia Forza Italia wygrała wybory parlamentarne w 1994 roku. Tego samego roku został po raz pierwszy premierem. Był szefem włoskiego rządu w latach 1994-95, 2001-2006 i 2008-2011.

W ostatnich latach był europosłem, a następnie członkiem senatu Republiki Włoskiej.

Polityka, w której był niezwykle aktywny, była jednak tylko częścią jego barwnego życiorysu. Był założycielem potężnego holdingu Fininvest, zajmującego się m.in bankowością i produkcją filmów, a także imperium medialnego Mediaset. Dzięki swojej działalności biznesowej miał pod kontrolą stacje telewizyjne, radiowe, prasę i agencje reklamowe. Kontrolował je również będąc premierem, co wywołało kontrowersje i oskarżenia o konflikt interesów. Gdy był premierem dzięki udziałom w publicznej telewizji RAI kontrolował aż 90 proc. włoskiego rynku telewizyjnego, co dawało mu potężny wpływ na widzów.

Przez wiele lat Berlusconi był też właścicielem i prezesem klubu piłkarskiego AC Milan. W 2018 roku kupił AC Monzę. Aby zmotywować piłkarzy do lepszej gry obiecywał im "autobus" prostytutek.

Według Forbsa majątek rodziny Berlusconi wart jest 7 miliardów dolarów. Tę fortunę dzieli on z piątką swoich dzieci.

Przyjaciel Putina

W polityce, również jako szef rządu często budził skrajne emocje, m.in. ze względu na zażyłe relacje z Władimirem Putinem. Znany był też z ciętego języka, nad którym często nie panował.

Przyjaźń Berlusconiego z Putinem trwała ponad 20 lat. Poznali się na szczycie G8 w Genui w 2001 roku. Ich bliskie relacje przetrwały kolejne włoskie rządy i zmiany w ich życiu osobistym. Spotykali się prywatnie w daczy Putina, w rzymskiej rezydencji magnata albo jego luksusowej posiadłości na Sardynii. Na tej włoskiej wyspie w Villi Certosa bywały nawet córki Putina.

Z pobytu Berlusconiego w daczy Putina w Zawidowie zachowało się zdjęcie, na którym obaj mają futrzane czapki. W swojej wilii pod Sankt Petersburgiem Putin urządził w 2008 roku dla włoskiego gościa występ tancerek brzucha.

Zdjęcie Putina i Berlusconiego z 2003 roku podczas spotkania w daczy w Zawidowie / VIKTOR KOROTAYEV / PAP/EPA

W 2015 roku Berlusconi był z Putinem na Krymie. W czasie tej wizyty przyjaciele wypili butelkę wina z 1775 roku o wartości 150 tysięcy dolarów.

W 2013 roku włoskie media opublikowały zdjęcie Putina bawiącego się z psem Berlusconiego, Dudu, w rzymskiej rezydencji Palazzo Grazioli.

Co więcej, spotykał się także ich ówczesne żony: Ludmiła i Veronica, które pływały jachtem.

Przyjaciele zawsze obdarowywali się prezentami. Berlusconi wysłał do Putina na recitale piosenkarza Tony’ego Renisa, znanego z przeboju "Quando, quando, quando". Dał prezydentowi Rosji łóżko, a potem specjalnie dla niego zaprojektowaną kołdrę z wydrukowaną na niej fotografią ich uścisku dłoni. Putin odwdzięczał się zapraszając Berlusconiego na turnieje judo, mecze hokeja i polowania. Historię tych kontaktów dokumentują setki zdjęć.

Skandalista "Rubygate"

Berlusconiego zapamiętamy nie tylko jako polityka, ale także bohatera licznych skandali, zarzutów i wyroków sądowych. Był on bowiem postacią równie barwną, co kontrowersyjną.

Berlusconi był w centrum licznych skandali obyczajowych, oskarżony m.in. o kontakty z nieletnią prostytutką, skazany w pierwszej instancji, ale w apelacji uniewinniony. Chodziło o słynne przyjęcia w jego domu zwane "bunga bunga", o których włoskie media pisały jako o "rozwiązłych imprezach" albo wręcz "orgiach". Berlusconi zapewniał oczywiście, że były to "eleganckie kolacje".

Ruby, a właściwie Karima el Mahroug na zdjęciu z marca 2011 roku / foto: Schöndorfer / PAP/APA

W 2013 roku Berlsuconi został skazany na 7 lat więzienia za udział w skandalu seksualnym. Sąd uznał go winnym płatnego korzystania z usług nieletniej marokańskiej prostytutki imieniem Ruby. Sąd wyższej instancji go uniewinnił. Potem postawiono mu zarzut przekupienia młodych kobiet, które brały udział w "bunga bunga". Według aktu oskarżenia w zamian za milczenie miał im zapłacić 10 milionów euro. Ostatecznie sąd w Mediolanie uniewinnił go także od tych zarzutów.

Wytoczono przeciwko niemu też ponad 20 postępowań w sprawie korupcji, a w 2013 roku został skazany za oszustwa podatkowe i defraudacje - najpierw na 4 lata więzienia, które - z racji wieku - zamieniono na rok w zawieszeniu i prace społeczne.