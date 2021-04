Jeden z najbogatszych ludzi Wielkiej Brytanii został zamordowany na terenie własnej posiadłości - poinformowała policja. 83-letni Richard Sutton był m.in. właścicielem dwóch pięciogwiazdkowych hoteli w centrum Londynu i szeregu innych nieruchomości.

Do zdarzenia doszło na terenie posiadłości Suttona w hrabstwie Dorset na południu Anglii. Mężczyzna został śmiertelnie dźgnięty nożem, zaś towarzysząca mu kobieta - jego długoletnia partnerka życiowa, została ciężko ranna i przebywa obecnie w szpitalu w Bristolu. Jej stan jest oceniany jako krytyczny.

W Londynie aresztowano w związku z podejrzeniem morderstwa 34-letniego mężczyznę z miejscowości Gillingham w hrabstwie Dorset. Został on przewieziony do szpitala w związku obrażeniami, które nie zagrażają jego życiu. Jak podała policja, ofiara oraz domniemany sprawca znali się.



W ubiegłorocznej edycji rankingu najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii - Sunday Times Rich List - Sutton zajął 435. miejsce, a jego majątek oszacowano na 301 milionów funtów. Należały do niego m.in. pięciogwiazdkowe hotele Sheraton Grand i Athenaeum w centrum Londynu, a także szereg posiadłości ziemskich.