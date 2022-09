"Nasze zobowiązanie, by chronić Amerykę przed kolejnym atakiem terrorystycznym, jest bezterminowe" - zapewniał prezydent USA Joe Biden przed Pentagonem podczas uroczystości upamiętniającej ofiary zamachów terrorystycznych w Waszyngtonie i Nowym Jorku z 11 września 2001 r. "Nie spoczniemy, nie zapomniemy, nie poddamy się" - zapewniał.

Joe Biden w czasie uroczystości upamiętniających ofiary ataków z 11 września 2001 r. / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Na początku swojego wystąpienia Joe Biden zwrócił się do wszystkich tych, którzy wciąż czują ból po stracie bliskich w wyniku zamachów z 11 września 2001 r. To dla mnie zaszczyt, że jestem tu z wami kolejny raz - podkreślał. Zachowamy pamięć o wszystkich tych pięknych życiach, które nam zabrano - zapewnił.

Biden wspominał, że po zamachach Amerykanie usłyszeli wiele historii, pokazujących przykłady niesamowitego heroizmu. Amerykańska historia zmieniła się tego dnia. Ale nigdy nie zmieni się charakter tego narodu. Terroryści myśleli, że mogą go zranić. Jakie są jego cechy? To poświęcenie i miłość, hojność, siła i wytrwałość - wyliczał.

Pamiętam przesłanie królowej Elżbiety II do narodu amerykańskiego: Żal to cena, którą płacimy za miłość. Wszyscy doświadczyliście tego żalu - mówił Biden.

Tego lata nasze siły przeprowadziły atak na (Ajmana - przyp. red.) Zawahirego, człowieka który był zastępcą bin Ladena 11 września i który (potem - przyp. red.) był liderem Al-Kaidy - wspominał amerykański przywódca. Nie spoczniemy, nie zapomnimy, nie poddamy się - powiedział Biden. Jak dodał, zobowiązanie, by nie dopuścić do kolejnego ataku na Stany Zjednoczone "nie ma końca".

To, co zostało zniszczone, odbudowaliśmy. Co było zagrożone - wzmocniliśmy. Nasz niezłomny duch nigdy się nie zachwiał - zauważył prezydent USA. Odzyskaliśmy światło, wyciągając do siebie ręce. Odkryliśmy coś rzadkiego - prawdziwe poczucie narodowej jedności. Dla mnie to największa lekcja z 11 września - przyznał.

Uczestnicy uroczystości przed Pentagonem / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Biden stwierdził, że nie wystarczy co roku 11 września wspominać tych, którzy zginęli w wyniku zamachów. Nie chodzi o przeszłość - chodzi o przyszłość. Jesteśmy zobowiązani, by bronić naszą demokrację. Ona gwarantuje prawo do wolności, które terroryści chcieli pogrzebać w ogniu, dymie i popiele - tłumaczył. Nie mam wątpliwości, że podołamy temu zadaniu. Wspólnie obronimy naszą demokrację - zapewnił.

11 września 2001 r. terroryści Al-Kaidy porwali w USA cztery samoloty, z których dwa uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w gmach Pentagonu w Waszyngtonie; czwarty (który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol) rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W wyniku ataku zginęły prawie trzy tysiące osób, wśród nich sześcioro Polaków.