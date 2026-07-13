Nie ma porozumienia w Europie, nie ma kolejnych sankcji na Rosję

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Kaja Kallas, szefowa dyplomacji Unii Europejskiej, ogłosiła, że ministrom spraw zagranicznych nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Prace nad zakazem wjazdu do UE osób walczących po stronie Kremla będą jednak kontynuowane. Największy sprzeciw wobec tego zapisu zgłaszały Francja i Włochy, które przyjmują najwięcej rosyjskich turystów.

Największy sprzeciw wobec zakazu wjazdu do UE dla bojowników zgłaszały Francja i Włochy, które przyjmują najwięcej rosyjskich turystów.

Największy sprzeciw wobec zakazu wjazdu do UE dla bojowników zgłaszały Francja i Włochy, które przyjmują najwięcej rosyjskich turystów. / Shutterstock

21. pakiet obostrzeń wprowadza korektę mechanizmu dotyczącego limitu ceny na rosyjską ropę transportowaną morzem. Jeśli korekta ta nie zostanie przyjęta do środy, cena za baryłkę tego surowca skoczy z 44 do 58 dolarów. Wówczas wzrosną również dochody z ropy dla Kremla.

Kaja Kallas na konferencji prasowej nie chciała powiedzieć, czy możliwe jest wyłączenie kwestii ropy z całego pakietu i ustanowienie korekty ceny osobno, by zdążyć przed upływem terminu.

Czas do środy

W środę ambasadorowie państw członkowskich spotkają się, by ponownie podjąć próbę porozumienia. Dotychczasowe spotkania w tym gronie, w tym zwołane nadzwyczajnie w niedzielę wieczorem, nie przyniosły przełomu.

Szefowa dyplomacji nie zgodziła się jednak ze stwierdzeniem jednego z dziennikarzy, że wcześniej inne stolice chowały się za plecami byłego premiera Węgier Viktora Orbana, którego blokady prowadziły do osłabienia sankcji.

Zawsze jest lepiej wyjść z maksymalnie mocną propozycją. Potem, gdy pewne rzeczy zostaną usunięte, my i tak zostaniemy z mocnym pakietem – dowodziła Kaja Kallas.

Co z zakazem wjazdu dla osób walczących po stronie Rosji

Kallas przyznała, że w toku negocjacji została okrojona propozycja dotycząca wprowadzenia zakazu wjazdu do UE wszystkich osób zaangażowanych w walkę po rosyjskiej stronie w wojnie przeciwko Ukrainie.

Jeśli chodzi o kombatantów, prace nad tym będą kontynuowane, ponieważ stanowi to zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i nie powinniśmy pozwalać tym ludziom przyjeżdżać do Europy - podkreśliła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.

Jak dodała, „w niektórych krajach być może konsensus polityczny jest gdzie indziej, a na dodatek zbliżają się wybory”.

Dla naszej gospodarki, niezależnie od tego, czy chodzi o państwa członkowskie ze Wschodu, Zachodu, Południa czy Północy, najlepiej będzie, jeśli ta wojna się zakończy - dowodziła Kallas.

Musimy więc zwiększyć presję, aby zmusić Rosję do negocjacji. Mamy teraz taką okazję, biorąc pod uwagę, że Ukraina jest w silniejszej pozycji niż dotychczas, a Rosja w słabszej niż kiedykolwiek wcześniej. Warto zacisnąć zęby teraz, by zyskać w dłuższej perspektywie - dodała Kallas.

Największy sprzeciw wobec zakazu wjazdu do UE dla bojowników zgłaszały Francja i Włochy, które przyjmują najwięcej rosyjskich turystów. Oba kraje miały obawiać się o presję na ich służby konsularne rozpatrujące wnioski wizowe Rosjan.

W obronie patriarchy Cyryla

Z kolei Bułgaria nie zgodziła się na objęcie sankcjami rosyjskiego patriarchy Cyryla. W ten sposób Sofia przejęła od Węgier rolę obrońcy tego zwierzchnika bliskiego Władimirowi Putinowi - przed objęciem rządów przez Petera Magyara to właśnie Budapeszt roztaczał parasol ochronny nad Cyrylem.

W ramach 21. pakietu Komisja Europejska zaproponowała także wprowadzenie zakazu importu ryb z Rosji, ale przeciwko temu zaprotestowały z kolei Niemcy i Portugalia.

Grecja, Cypr i Malta, których firmy nadal świadczą usługi transportowe dla Rosji, sprzeciwiały się zawieszeniu aktualizacji cen ropy. Ateny zgłaszały także uwagi do proponowanego dalszego ograniczenia możliwości transportu rosyjskiego LNG.