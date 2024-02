W USA potraktowano to jako ostrzeżenie z Moskwy. 24 lutego 2022 roku Rosjanie nie zostawili już żadnego pola do domysłów. Na krótko przed inwazją w amerykańskiej sieci KA-SAT rozprzestrzeniono szkodliwe oprogramowanie, które wyłączyło system. Korzystały z niego również ukraińskie jednostki wojskowe.

Brytyjski tygodnik przypomina także, że według amerykańskiego wywiadu Chiny rozmieściły naziemne lasery i rakiety ASAT, "które mają zakłócać, uszkadzać i niszczyć docelowe satelity".

Trzecia era kosmiczna

Generał John Shaw, były zastępca szefa Dowództwa Kosmicznego, twierdzi, że świat wkroczył w "trzecią erę kosmiczną". Pierwsza, w czasie zimnej wojny, była zdominowana przez supermocarstwa z dużymi satelitami do odstraszania nuklearnego i gromadzenia danych wywiadowczych. Druga opierała się na ekspansji prywatnych firm, których wynalazki umożliwiły także zbrojenia na Ziemi i wykorzystanie m.in. broni precyzyjnej. Etap trzeci, to bezpośrednia kontynuacja drugiego. Działania w kosmosie są jednak tańsze, bardziej precyzyjne i potencjalnie znacznie groźniejsze.

Przestrzeń kosmiczna "jest coraz bardziej zatłoczona, sporna i konkurencyjna" - stwierdza niedawna doktryna wojskowa dotycząca przestrzeni kosmicznej opracowana przez połączonych szefów sztabów Stanów Zjednocznych.

Nerwowe spoglądanie w przestrzeń

Kosmos to zupełnie nowy teatr potencjalnych działań wojennych. Jego podstawowa właściwość, to fakt, że w bezkresie nie można się ukryć. Już jednak i nad tą kwestią pracuje się na Ziemi.

Analitycy obserwujący manewry obiektów na orbicie opisują przypadek chińskiego satelity SJ-21, który wykonał tak gwałtowny zwrot w przestrzeni, że na kilka godzin zniknął z pola czujników. Znane są też przypadki, w których wykorzystywane są tzw. "obiekty zombi" - maszyny z wyłączonymi, teoretycznie martwymi napędami, które nagle "wracają do życia".

"Wszystko to powoduje nerwowość wobec tego, co czai się w bezkresie" - konkluduje "The Economist". W kosmosie każdy obiekt zdolny do manewrowania może zostać skierowany na kurs kolizyjny z innym.

Na polu kosmicznym USA ma na razie gigantyczną przewagę nad innymi. Samo SpaceX należące do Elona Muska przeprowadziła w zeszłym roku więcej startów niż niż wszyscy inni operatorzy - prywatni i państwowi - razem wzięci.