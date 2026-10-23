Negocjacje Rosja – Ukraina. Pieskow wskazał miejsce i datę

RMF24

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W listopadzie w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędą się bezpośrednie negocjacje między Rosją a Ukrainą, prowadzone przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Taką informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Rosja wyraziła gotowość do wznowienia rozmów pokojowych po środowym spotkaniu Władimira Putina ze Steve’em Witkoffem, specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również poparł tę inicjatywę.

Rozmowy te (...) są zaplanowane na pierwszą połowę listopada w Abu Zabi – powiedział dziennikarzom Pieskow.

Zapowiedź tych negocjacji jest efektem zintensyfikowanych wysiłków dyplomatycznych ze strony Białego Domu. We wtorek Witkoff spotkał się w Oslo z Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii, a w środę w Petersburgu z Putinem.

Po tych spotkaniach zarówno Ukraina, jak i Rosja wyraziły gotowość do wznowienia bezpośrednich rozmów przy mediacji amerykańskiej.

Rosja wspomniała o terminie „około 10 listopada”, natomiast Kijów opowiedział się za negocjacjami „jak najszybciej”. Putin ostrzegł jednak w czwartek wieczorem, że celem tych rokowań będzie „ostateczne porozumienie”, a nie „rodzaj krótkiej przerwy w walkach”, o której mówią Ukraina i jej sojusznicy.