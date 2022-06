Gubernator amerykańskiego stanu Ohio Mike DeWine podpisał ustawę dającą prawo nauczycielom i innym pracownikom szkoły do noszenia broni po odbyciu zaledwie 24-godzinnego szkolenia.

Jak podaje lokalny dziennik "Columbus Dispatch", według nowego prawa lokalne okręgi szkolne będą mogły pozwolić pracownikom szkół na noszenie broni w klasach i na korytarzach po ukończeniu czterech godzin szkolenia z obsługi broni oraz 20 godzin szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i historii szkolnych strzelanin.

Wcześniejsze regulacje wymagały co najmniej 700 godzin szkolenia.



Podpisując tę ustawę dałem szkołom opcję opartą na uwzględnianiu konkretnych okoliczności, aby mogły podjąć najlepszą możliwą decyzję w oparciu o informacje, które mają - oznajmił Republikanin DeWine.

Strzelaniny w dwóch szkołach. Izba Reprezentantów zaostrza przepisy dot. dostępu do broni

Ustawę wprowadzono po tym, jak w ubiegłym miesiącu w dwóch amerykańskich szkołach doszło do masowych strzelanin. W masakrze w Uvalde, w Teksasie zginęło 19 uczniów i dwie nauczycielki, a w Buffalo, w stanie Nowy Jork, 10 osób.

W ubiegłym tygodniu Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące dostępu do broni palnej. Przewiduje ona m.in. podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do zakupu półautomatycznego karabinu szturmowego z 18 do 21 lat. Ustawa zakazuje też używania magazynków o pojemności powyżej 15 naboi.