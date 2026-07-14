„Naprawdę dobra wiadomość”. Ukraina z ważnym krokiem w drodze do UE

RMF24

Unia Europejska otworzyła drugi klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą - dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej UE. Zaledwie miesiąc wcześniej otwarty został pierwszy, kluczowy klaster w obszarze spraw fundamentalnych.

Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich sześciu obszarów negocjacyjnych, zwanych klastrami. Kraje UE zgodziły się jednak na otwarcie tylko klastra szóstego, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej.

Wicepremier ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Taras Kaczka powiedział dziennikarzom, że proces akcesji Ukrainy do UE przebiega bez zakłóceń. To naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście, oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu - podkreślił. Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód - dodał.

Wyraził oczekiwanie, że państwa członkowskie rozpoczną rozmowy o otwarciu pozostałych czterech klastrów jeszcze w tym tygodniu. Dotyczą one: rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa.

Tempo będzie jeszcze szybsze?

Komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos powiedziała, że w ocenie Komisji Europejskiej wszystko jest gotowe do jak najszybszego otwarcia pozostałych klastrów.

To od prezydencji (w Radzie UE, sprawowanej obecnie przez Irlandię - przyp. RMF FM), a także od państw członkowskich zależy, jak szybko uda nam się otworzyć pozostałe cztery klastry. Ale nawet jeśli musielibyśmy trochę poczekać, prace techniczne trwają - zaznaczyła Kos.

Mam nadzieję, że wraz z wyłonieniem nowego rządu w Ukrainie proces akcesyjny tego kraju jeszcze nabierze tempa - dodała.

Kaczka zapewnił, że zmiany w rządzie w Kijowie nie wpłyną na proces akcesyjny kraju. (Przystąpienie do UE - przyp. RMF FM) to absolutny priorytet dla ukraińskiego rządu. Negocjacje będą więc przebiegać pomyślnie, podobnie jak proces reform - podkreślił.

Dlatego wierzymy, że nowy rząd będzie lepszym, bardziej wydajnym zespołem, który poradzi sobie zarówno z pilnymi, jak i nadzwyczajnymi problemami związanymi z odpornością miast naszego kraju w kontekście przygotowań do zimy, a także z reformami strukturalnymi niezbędnymi w procesie akcesyjnym - powiedział Kaczka.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielę zapowiedział dymisję premierki Julii Swyrydenko i objęcie przez nią „ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Swyrydenko złożyła rezygnację w poniedziałek; funkcję szefowej rządu sprawowała od 17 lipca 2025 r. Jak wynika z informacji ukraińskich mediów, nowym premierem zostanie najprawdopodobniej Serhij Korecki, dotychczasowy prezes koncernu paliwowego Naftohaz Ukrainy.

Mołdawia również otworzyła szósty klaster

Również we wtorek klaster szósty zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych UE z Mołdawią.

Dotyczy on stosunków zewnętrznych obu krajów, w tym współpracy w dziedzinie obronności i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Oba kraje będą przyczyniać się do europejskiej struktury bezpieczeństwa - powiedziała Kos.

Rozdziały negocjacyjne zostały zgrupowane w sześciu klastrach tematycznych w ramach reformy procesu akcesyjnego w 2020 r. W ich ramach uzgadniane są reformy dostosowujące prawo krajów kandydujących do dorobku prawnego UE. Otwarcie każdego bloku tematycznego wymaga jednomyślności państw członkowskich.

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do UE 28 lutego 2022 r. - cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r.