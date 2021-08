Największy na świecie statek pasażerski The Wonder of the Seas (Cud mórz) odbył swoją pierwszą podróż morską u wybrzeży Saint-Nazaire. Te pierwsze próby na otwartym morzu są niezbędne przed dostarczeniem liniowca do floty amerykańsko-norweskiego operatora Royal Caribbean.

The Wonder of the Seas może zabrać na pokład 9288 osób. Statek ma długość 362 m, co odpowiada aż trzem boiskom do piłki nożnej, oraz 66 m szerokości. Jego maksymalna pojemność, zgodnie z arkuszem technicznym opublikowanym przez producenta, sięga 6988 pasażerów i 2300 członków załogi. Pod względem liczby pasażerów, których liniowiec może zabrać na pokład, jest to największy statek na świecie.

Portem macierzystym The Wonder of the Seas będzie Szanghaj, a pierwszy rejs, na który sprzedawane są już bilety, zaplanowano do Japonii w marcu 2022 roku.

Na statku jak w parku rozrywki

Na pokładzie liniowca pasażerowie będą mogli skorzystać z atrakcji godnych parku rozrywki, od symulatora surfingu przez baseny o głębokości 5,4 m po 24-metrową ścianę do wspinaczki. Na posiłek lub drinka podróżni będą mogli wybrać się do jednego z 35 barów i 20 restauracji.

Pomimo spadku aktywności linii wycieczkowych w 2020 roku portfel zamówień stoczni Chantiers de Saint-Nazaire nie został zmniejszony. Do 2025 r. stocznia ma dostarczyć sześć liniowców.

Oprócz cywilnych zamówień stocznia buduje cztery wojskowe statki zaopatrzeniowe, których dostawa zaplanowana jest na 2028 rok. Prawdziwym problemem dla stoczni Saint-Nazaire nie są dziś zamówienia, ale znalezienie wykwalifikowanego personelu - podkreślają stoczniowcy.