Największa w historii USA kradzież kryptowalut. 22-latek w jedną noc wydał pół miliona dolarów

RMF24

22-letni Malone Lam z Singapuru odpowiada za największą kradzież kryptowalut w historii Stanów Zjednoczonych. Wspólnie z grupą znajomych ukradł bitcoiny warte 245 milionów dolarów. Teraz grozi mu nawet 20 lat więzienia.

Malone Lam, 22-latek z Singapuru, we wtorek oficjalnie przyznał się do winy przed amerykańskim sądem. Prokuratura zarzuca mu zorganizowanie międzynarodowej grupy przestępczej, która dokonała jednej z największych kradzieży kryptowalut w historii USA.

Prokuratura poinformowała, że Lam był organizatorem siatki młodych mężczyzn, którzy przeprowadzili serię oszustw kryptowalutowych, począwszy od 2023 roku. Jest jednym z 18 oskarżonych w tej sprawie i jedenastym, który przyznał się do winy.

Tak przestępcy zmanipulowali swoją ofiarę

Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Lam i jego wspólnicy ukradli mieszkańcowi Waszyngtonu bitcoiny o wartości 245 milionów dolarów, a następnie wydał pieniądze na szaleńcze zakupy.

Z ustaleń prokuratury wynika, że w sierpniu 2024 roku Lam i jego znajomi wykorzystali techniki „inżynierii społecznej”, aby oszukać mężczyznę i wyłudzić od niego bitcoiny o wartości ponad 245 milionów dolarów.

Dwóch domniemanych wspólników Lama podszyło się pod przedstawicieli Google i giełdy kryptowalut Gemini, aby zmanipulować mężczyznę i uzyskać dostęp do jego dysku Google oraz ujawnić kody bezpieczeństwa. To pozwoliło Lamowi wykraść ponad 4100 bitcoinów. Potem te pieniądze zostały zmienione na gotówkę.

Do czterech razy sztuka. Rząd znów przygotuje ustawę o kryptowalutach Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy regulującej rynek kryptoaktywów – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, projekt ma być zasadniczo podobny do wcześniejszych propozycji rządu, ale może uwzględnić dodatkowe…

Najpierw kradzież, potem szał zakupów

Lam za skradzione pieniądze wynajmował rezydencję w Miami i wydawał miliony dolarów w klubach nocnych. W jednym z klubów w Los Angeles w jeden wieczór zostawił 569 tys. dolarów.

Ponadto członkowie grupy korzystali z prywatnych odrzutowców i wynajmowali ochroniarzy. Wśród ekstrawaganckich zakupów znalazły się także torebki Hermes Birkin, które rzucali w tłum podczas imprez.

Szał zakupów trwał miesiąc, zanim agenci FBI aresztowali Lama w Miami.

Według FBI, na liście zakupów Lama znalazł się zegarek za 2 miliony dolarów i ponad 30 samochodów, w tym Porsche, Lamborghini i Ferrari. Lam mówił w sądzie, że większość, ale nie wszystkie, kupił sam. Sędzia zapytał go, czy pamięta, które z nich kupił osobiście. Potrzebuję trochę czasu – powiedział sędziemu.

Jak działała grupa Malone’a Lama?

Według śledczych grupa Lama poznała się na internetowych platformach gier. Wspólnicy pochodzili z różnych części USA – Kalifornii, Connecticut, Nowego Jorku, Florydy – a także spoza Stanów Zjednoczonych. Lam, znany również pod pseudonimami Anne Hathaway, $$$ i King Greavy, był mózgiem operacji. To on typował ofiary, koordynował działania i dbał o podział łupów.

Przestępcy oszukiwali ludzi, nakłaniając ich do ujawniania poufnych danych, a czasem nawet włamywali się do domów, by zdobyć informacje umożliwiające opróżnienie portfeli kryptowalutowych.

Co dalej z Malone’em Lamem?

Sędzia okręgowa Colleen Kollar-Kotelly nie wyznaczyła jeszcze terminu ogłoszenia wyroku. Malone Lamowi grozi do 20 lat więzienia.

Prokurator USA Jeanine Pirro zapowiada, że amerykańskie służby nie odpuszczą cyberprzestępcom.

Jeśli stworzysz imperium cyberprzestępczości, znajdziemy cię, zlikwidujemy twoją działalność i pociągniemy do odpowiedzialności – zapewnia.