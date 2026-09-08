Do czterech razy sztuka. Rząd znów przygotuje ustawę o kryptowalutach

RMF24

Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy regulującej rynek kryptoaktywów – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, projekt ma być zasadniczo podobny do wcześniejszych propozycji rządu, ale może uwzględnić dodatkowe uprawnienia kontrolne dla służb.

Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji prasowej podkreślił, że regulacje dla rynku kryptoaktywów są konieczne.

Ten rynek musi być uregulowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy o kryptowalutach. To będzie w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, co zostało wcześniej złożone przez rząd – powiedział rzecznik rządu.

Zaznaczył, że resort finansów ma pracować nad projektem wraz z koordynatorem służb specjalnych. Celem ma być wpisanie do ustawy dodatkowych uprawnień kontrolnych dla służb.

Ministerstwo Finansów kolejny raz przygotuje taką ustawę. Jestem przekonany, że zostanie uchwalona przez parlament i mam nadzieję, że tym razem prezydent zdecyduje się tę ustawę podpisać – dodał Szłapka.

Trzy weta prezydenta

Ustawa o rynku kryptoaktywów miała wdrożyć w Polsce unijne rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), które określa zasady funkcjonowania tego rynku w całej Unii Europejskiej.

Rząd trzykrotnie przedstawiał przepisy w tej sprawie, a prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie je wetował. Prezydent argumentował, że proponowane rozwiązania nadmiernie regulują rynek i mogą skłonić firmy działające w branży do przeniesienia działalności poza Polskę.

Rząd zamiast realnie rozwiązać problem, z uporem maniaka uprawia walkę z „kryptocieniem” – przekonywał Nawrocki.

Strona rządowa wskazywała z kolei, że regulacje są potrzebne dla ograniczenia nadużyć oraz zwiększenia ochrony konsumentów.

W piątek Sejm nie zdołał odrzucić trzeciego weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. We wtorek Karol Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt przepisów dotyczących regulacji tego sektora.

Rząd zapowiada, że przygotuje kolejną wersję swojej ustawy. Nie podano jeszcze terminu przedstawienia projektu ani szczegółów dotyczących planowanych kompetencji kontrolnych służb.