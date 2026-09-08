Do czterech razy sztuka. Rząd znów przygotuje ustawę o kryptowalutach

Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji prasowej podkreślił, że regulacje dla rynku kryptoaktywów są konieczne.
Ten rynek musi być uregulowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy o kryptowalutach. To będzie w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, co zostało wcześniej złożone przez rząd – powiedział rzecznik rządu.
Zaznaczył, że resort finansów ma pracować nad projektem wraz z koordynatorem służb specjalnych. Celem ma być wpisanie do ustawy dodatkowych uprawnień kontrolnych dla służb.
Ministerstwo Finansów kolejny raz przygotuje taką ustawę. Jestem przekonany, że zostanie uchwalona przez parlament i mam nadzieję, że tym razem prezydent zdecyduje się tę ustawę podpisać – dodał Szłapka.
Trzy weta prezydenta
Ustawa o rynku kryptoaktywów miała wdrożyć w Polsce unijne rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), które określa zasady funkcjonowania tego rynku w całej Unii Europejskiej.
Rząd trzykrotnie przedstawiał przepisy w tej sprawie, a prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie je wetował. Prezydent argumentował, że proponowane rozwiązania nadmiernie regulują rynek i mogą skłonić firmy działające w branży do przeniesienia działalności poza Polskę.
Rząd zamiast realnie rozwiązać problem, z uporem maniaka uprawia walkę z „kryptocieniem” – przekonywał Nawrocki.
Strona rządowa wskazywała z kolei, że regulacje są potrzebne dla ograniczenia nadużyć oraz zwiększenia ochrony konsumentów.
W piątek Sejm nie zdołał odrzucić trzeciego weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. We wtorek Karol Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt przepisów dotyczących regulacji tego sektora.
Rząd zapowiada, że przygotuje kolejną wersję swojej ustawy. Nie podano jeszcze terminu przedstawienia projektu ani szczegółów dotyczących planowanych kompetencji kontrolnych służb.