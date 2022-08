​Paradoksalnie, pora upałów dała doskonałe winogrona, pomimo niższych plonów. Jednak osiągnięcie takiego zbioru wymagało kreatywnych zmian w technikach uprawy, w tym innego przycinania winorośli, a czasem podlewania ich w miejscach, gdzie nawadnianie jest zwykle zabronione. A producenci w całej Europie, którzy na własne oczy widzieli skutki globalnego ocieplenia, martwią się o to, co jeszcze nadejdzie - podaje portal nbcnews.com.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Krajobraz w prestiżowych winnicach Bordeaux wygląda tak samo, jak zawsze, ze zdrowymi, dojrzałymi winogronami zwisającymi ciężko z rzędów zielonych winorośli. Ale w tym roku w jednym z najsłynniejszych regionów winiarskich Francji zaszły ogromne zmiany.

Nieprzewidywalne skutki klimatyczne

Z powodu tegorocznej suszy zbiory, które zazwyczaj co roku startowały w połowie września, teraz rozpoczęły się wcześniej niż kiedykolwiek — bo już w połowie sierpnia.

Hodowcy winogron dostosowali swoją pracę do fali upałów połączonych z brakiem deszczu, które nawiedziły większą część Europy. W regionie Bordeaux, w południowo-zachodniej Francji, gigantyczne pożary zniszczyły duże połacie lasów sosnowych. Od końca czerwca do połowy sierpnia nie padało.

Dziesiątki robotników codziennie pracują w winnicach, aby ręcznie zbierać winogrona i wkładać je do koszy. Owoce są natychmiast rozdrabniane na sok, który trafia do zbiorników, a następnie do beczek, aby rozpocząć proces produkcji wina.

Eric Perrin, jeden z właścicieli posiadłości Château Carbonnieux, wspominał, że w dzieciństwie, w latach 70., zbiory rozpoczynały się zwykle w okolicach połowy września. W tym roku miały już miejsce 16 sierpnia. Ale rocznik 2022 może być lepszy niż kiedykolwiek - powiedział Perrin, ponieważ winogrona są zdrowe i dobrze zbilansowane. Upalna i sucha pogoda zapobiegała również chorobom winorośli, takim jak pleśń.

Producenci wina: Konieczne zmiany sposobów pielęgnacji winorośli

Wcześniej winiarze nadawali winoroślom kształt, który pozwalał winogronom uzyskać maksymalną ilość słońca, dzięki czemu możliwa była większa produkcja cukru, który zamienia się w alkohol. W tym roku hodowcy zwykle pozwalali, aby liście chroniły winogrona, tak, aby zachować kwasowość i świeżość owoców - wyjaśnił Fabien Teitgen.

Jak zaznaczył Teitgen, plony mogą być od 15 proc. do 20 proc. niższe w niektórych regionach, głównie ze względu na mniejsze winogrona i fakt, że niektóre z nich zostały spalone przez słońce, ale nie wpłynie to na jakość wina.

Przed XIV-wieczną wieżą winnicy Château Smith-Haut-Lafitte, Manon Lecouffe w tym tygodniu starannie podlewała nowo nasadzone winorośle, co jest nieodzowną pracą. Kilkuletnie winorośle mają głębokie korzenie, które pozwalają im czerpać wodę z głębin ziemi i znosić suszę bez zbytniego cierpienia. Ale w tym roku winnice otrzymały pozwolenie na podlewanie dorosłych winorośli, co zwykle jest zakazane w Bordeaux. Niektóre działki mocno ucierpiały z powodu opadania liści - powiedział Lecouffe.