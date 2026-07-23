Najnowszy myśliwiec Su-57 rozbił się pod Moskwą

RMF24

Rosyjski myśliwiec piątej generacji Su-57 rozbił się w obwodzie moskiewskim - poinformowały media. Według serwisu Kommiersant pilot zdołał się katapultować. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie w sprawie.

Kommiersant informuje, że Su-57 rozbił się w pobliżu miejscowości Odincowo w obwodzie moskiewskim, ok 24 km od Moskwy.

Według źródeł serwisu katastrofa miała miejsce w trakcie lotu szkoleniowego. Samolot miał nie być uzbrojony.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie karne za naruszenie przepisów dotyczących lotów lub przygotowań do nich.

Oprócz Komitetu Śledczego, eksperci wojskowi i komisja Ministerstwa Obrony będą badać przyczynę wypadku.

Zgodnie z jedną z wersji, jaką przedstawił ukraiński kanał Exilenova+ na Telegramie, maszyna mogła zostać zestrzelona przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Maszyna jakich niewiele

Su-57 to rosyjski myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Maszyna została zaprojektowana z myślą o przewadze powietrznej oraz wykonywaniu uderzeń na cele naziemne i morskie. Su-57 jest odpowiedzią Rosji na amerykańskie myśliwce F-22 Raptor i F-35 Lightning II.

Su-57 wszedł do ograniczonej służby w rosyjskich siłach powietrznych. Produkcja seryjna postępuje powoli – do 2024 roku dostarczono kilkanaście egzemplarzy, a docelowo Rosja planuje pozyskać kilkadziesiąt maszyn tego typu. Samolot był testowany bojowo w Syrii.