Najnowsze statystyki szokują. Nowotwory związane z alkoholem zbierają śmiertelne żniwo

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Najnowsze badania naukowców z University of Miami Miller School of Medicine nie pozostawiają złudzeń – liczba zgonów z powodu nowotworów związanych ze spożywaniem alkoholu w Stanach Zjednoczonych podwoiła się w ciągu ostatnich trzech dekad. Wyniki opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „The Lancet Regional Health – Americas” rzucają nowe światło na skalę problemu, który do tej pory był często bagatelizowany.

Analiza danych pokazuje, że w 1990 roku w USA z powodu nowotworów przypisywanych alkoholowi zmarło 11,3 tysiąca osób. W 2023 roku liczba ta wzrosła do 23,1 tysiąca. Najczęściej ofiarami byli mężczyźni oraz osoby po 55. roku życia, ale wzrosty odnotowano niemal we wszystkich grupach wiekowych i przy wielu typach nowotworów.

Wśród mężczyzn w wieku 20–54 lata najczęściej diagnozowano raka jelita grubego i raka wątroby. U kobiet w tej samej grupie wiekowej dominował rak piersi, a na drugim miejscu znalazł się rak jelita grubego.

W starszych grupach wiekowych u mężczyzn najwięcej zgonów powodował rak wątroby, a u kobiet niezmiennie rak piersi.

Odstawienie alkoholu zmienia mózg. Naukowcy wskazują na mechanizm nawrotów Najnowsze badania na myszach wskazują, że okres abstynencji wiąże się ze zmianami aktywności określonego obszaru mózgu, który może mieć związek z nawrotem uzależnienia od alkoholu. Naukowcy podkreślają jednak, że to dopiero początek badań i nie…

Różnice regionalne i czynniki ryzyka

Badacze zwrócili uwagę na znaczne różnice regionalne. W 2023 roku najwyższy współczynnik zgonów z powodu nowotworów przypisywanych alkoholowi odnotowano w stanie Waszyngton, a najniższy w Utah. To pokazuje, jak duży wpływ na zdrowie publiczne mają lokalne nawyki i kultura spożywania alkoholu.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) już dawno zaliczyła alkohol do grupy 1 czynników rakotwórczych dla ludzi – tej samej, w której znajdują się azbest, dym tytoniowy czy promieniowanie UV.

Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko nie tylko raka wątroby, ale także wielu innych nowotworów, w tym jelita grubego, piersi czy przełyku.

Potrzeba większej świadomości

Mimo alarmujących danych, świadomość społeczna na temat związku alkoholu z chorobami nowotworowymi wciąż jest niewielka – znacznie mniejsza niż w przypadku palenia tytoniu. Dr Chinmay Jani, główny autor badania, podkreśla: Najważniejszym wnioskiem z naszego badania jest pilna potrzeba zwiększenia tej świadomości. Alkohol to czynnik modyfikowalny – ograniczenie jego spożycia może być kluczowym elementem profilaktyki nowotworowej.