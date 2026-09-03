Najnowsze statystyki szokują. Nowotwory związane z alkoholem zbierają śmiertelne żniwo

Analiza danych pokazuje, że w 1990 roku w USA z powodu nowotworów przypisywanych alkoholowi zmarło 11,3 tysiąca osób. W 2023 roku liczba ta wzrosła do 23,1 tysiąca. Najczęściej ofiarami byli mężczyźni oraz osoby po 55. roku życia, ale wzrosty odnotowano niemal we wszystkich grupach wiekowych i przy wielu typach nowotworów.
Wśród mężczyzn w wieku 20–54 lata najczęściej diagnozowano raka jelita grubego i raka wątroby. U kobiet w tej samej grupie wiekowej dominował rak piersi, a na drugim miejscu znalazł się rak jelita grubego.
W starszych grupach wiekowych u mężczyzn najwięcej zgonów powodował rak wątroby, a u kobiet niezmiennie rak piersi.
Różnice regionalne i czynniki ryzyka
Badacze zwrócili uwagę na znaczne różnice regionalne. W 2023 roku najwyższy współczynnik zgonów z powodu nowotworów przypisywanych alkoholowi odnotowano w stanie Waszyngton, a najniższy w Utah. To pokazuje, jak duży wpływ na zdrowie publiczne mają lokalne nawyki i kultura spożywania alkoholu.
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) już dawno zaliczyła alkohol do grupy 1 czynników rakotwórczych dla ludzi – tej samej, w której znajdują się azbest, dym tytoniowy czy promieniowanie UV.
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko nie tylko raka wątroby, ale także wielu innych nowotworów, w tym jelita grubego, piersi czy przełyku.
Potrzeba większej świadomości
Mimo alarmujących danych, świadomość społeczna na temat związku alkoholu z chorobami nowotworowymi wciąż jest niewielka – znacznie mniejsza niż w przypadku palenia tytoniu. Dr Chinmay Jani, główny autor badania, podkreśla: Najważniejszym wnioskiem z naszego badania jest pilna potrzeba zwiększenia tej świadomości. Alkohol to czynnik modyfikowalny – ograniczenie jego spożycia może być kluczowym elementem profilaktyki nowotworowej.