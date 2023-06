Spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Białym Domu zostało odwołane. Dziś mieli oni rozmawiać m.in. na temat szczytu NATO w Wilnie.

Joe Biden / Shutterstock

Jak informuje z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, o poranku czasu amerykańskiego powiadomiono dziennikarzy, że Joe Biden zmienia część planów. Początkowo nie zakładano, że odwołane zostanie także zaplanowane na g. 15:15 (g. 21:15 czasu polskiego) spotkanie z szefem NATO.

Do Białego Domu przyjechał stomatolog. Biden przeszedł zabieg leczenia kanałowego zęba. Wiele wskazuje na to, że to właśnie dlatego konieczne było odwołanie spotkania z Jensem Stoltenbergiem. Zostało ono przełożone na jutro.

Przełożone zostało również przyjęcie dla szefów amerykańskich misji dyplomatycznych, na którym Biden miał przemawiać. Było ono zaplanowane na godz. 18 czasu lokalnego.

Szczyt NATO odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca 2023 roku w stolicy Litwy, Wilnie.

Nie będzie potrzeby zastosowania 25. poprawki do konstytucji

Biały Dom poinformował, że leczenie kanałowe będzie odbywać się przy użyciu znieczulenia miejscowego, więc nie będzie potrzeby, żeby na czas zabiegu wiceprezydent Kamala Harris przejęła władzę w Stanach Zjednoczonych.

Na tymczasowe oddelegowanie władzy wiceprezydentowi pozwala 25. poprawka do konstytucji USA. Przepis ten zastosowano na kilka godzin w 2021 r., kiedy Biden został poddany kolonoskopii.

Wstępny zabieg odbył się w niedzielę

Jak poinformował lekarz Białego Domu Kevin O'Connor, prezydent zgłosił w niedzielę, że cierpi na ból zęba przedtrzonowego i jeszcze tego samego dnia przeprowadzono wstępny zabieg leczenia kanałowego.

Biden miał dobrze znieść zabieg, ale w poniedziałek zgodnie z oczekiwaniami wciąż doskwierał mu dyskomfort. Kolejną procedurę ma przejść w poniedziałek w Białym Domu pod okiem specjalistów ze szpitala wojskowego Walter Reed.